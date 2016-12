Was wäre Laufen ohne seine italienischen Einwanderer? Die jüngere Geschichte der Kleinstadt an der Birs ist jedenfalls stark geprägt von der Immigration. Ab Mitte der 50er-Jahre kamen angesichts guter Verdienstmöglichkeiten in der Industrie und auf dem Bau hunderte Gastarbeiter nach Laufen. Anfangs mussten sie sich mit Armeebaracken und anderen einfachen Unterkünften begnügen. Ab den 1960er-Jahren verbesserte sich dann mit dem Bau moderner Wohnblöcke ihre Situation.

Ende der 60er-Jahre – dem Peak der Einwanderung – lebten in Laufen bei einer Einwohnerzahl von knapp 4000 rund 1000 Italiener. Diese Zahl hat zwischenzeitlich – zu einem grösseren Teil wegen Einbürgerungen, zu einem kleineren wegen der Rückkehr in die Heimat – markant abgenommen. Doch noch immer leben im Laufentaler Hauptort mehrere hundert Italienischstämmige; der Ausländeranteil ist mit knapp 26 Prozent relativ hoch.

80 Prozent der Laufner Italiener stammt aus Sizilien und wiederum der Grossteil davon aus der 3900-Einwohner-Gemeinde Ciminna. Zum Beispiel die Familie von Piero Esteriore (Kolumne siehe unten). Der Laufner Entertainer gab 2007 in seinem Heimatort zwei Konzerte vor Zehntausenden Fans. Das zeigt: Die Bande zwischen Ciminna und Laufen sind eng, auch wenn keine offizielle Städtepartnerschaft besiegelt worden ist.

Polizeieskorte für Laufner Stadtrat

Als der damalige Laufner SP-Stadtrat Linard Candreia 2014 auf einer Sizilienreise Ciminna besuchte, durfte er die legendäre mediterrane Gastfreundschaft erfahren: Candreia wollte bloss den Gemeindeoberen ein Buch über die Geschichte Laufens übergeben. Der Sindaco (Gemeindepräsident) und sein Vize zogen dann aber alle Register: Candreia und seine Frau wurden vom Gemeindepolizeiauto von Palermo ins 45 Kilometer entfernte Ciminna chauffiert und dort von allen Würdenträgern feierlich empfangen. In Ciminna wurde übrigens Luchino Viscontis Meisterwerk «Il Gattopardo» aus dem Jahr 1963 mit Claudia Cardinale in der Hauptrolle gedreht – doch das ist eine andere Geschichte.

Aus Ciminna stammt auch die Familie von Fabio Speciale. Er ist in der Schweiz geboren, in Laufen aufgewachsen und hat längst den Schweizer Pass, doch er verspürt noch immer eine starke emotionale Bindung zu Italien. «Ich rede mit meinen Eltern noch heute Italienisch», sagt der 36-Jährige, «mit gleichaltrigen Secondo-Kollegen aber eine lustige Mischung aus Italienisch und Schweizerdeutsch.» Speciale arbeitet für Switzerland Global Enterprise, eine Organisation, die Schweizer KMU bei ihren internationalen Geschäftstätigkeiten berät. Das passt zu seiner Biografie. 1999 schrieb er am Gym Laufen eine viel beachtete Arbeit über die italienische Emigration nach Laufen. Speciale verbrachte in seiner Kindheit die Sommerferien jeweils im Heimatdorf, in der Zwischenzeit ist er hingegen nicht mehr jedes Jahr dort, wie er einräumt. «Viele Laufner Italiener träumten davon, nach ihrer Pension nach Sizilien zurückzukehren, doch letztlich taten es wenige», sagt Speciale. «Schliesslich hat sich ihre frühere Heimat in den letzten 40, 50 Jahren auch stark verändert.»

Laufen gegen Fremdenfeindlichkeit

Diese Aussage kann man auch anders interpretieren: Dass sich nämlich viele eingewanderte Italiener im Laufe der Zeit von ihrer Heimat entfremdeten und Schweizer wurden – egal, ob mit oder ohne roten Pass. Vor sechs Jahrzehnten standen die ersten ankommenden Saisonniers vor der umgekehrten Herausforderung: Wie konnten sie sich an ihrem neuen Wohn- und Arbeitsort integrieren und trotzdem ihre Eigenheiten bewahren?

Die Anpassung an die neue Kultur und sprachliche Hürden bereiteten Vielen Schwierigkeiten. Ein Übriges tat die teilweise vorhandene Fremdenfeindlichkeit: 1970 warf die Schwarzenbach-Initiative hohe Wellen, die den Ausländeranteil landesweit auf zehn Prozent begrenzen wollte. 300 000 Menschen hätten ausgewiesen werden müssen, so auch mehrere hundert Ausländer aus Laufen. Das Schweizer Volk lehnte die Initiative ab, und auch Laufen sagte – allerdings als einzige Gemeinde im Bezirk – Nein zu dem vom Rechtspopulisten James Schwarzenbach lancierten Begehren.

Missione Cattolica und Ritrovo

Eine wichtige soziale Funktion für die Laufner Italiener erfüllten vor allem zwei Institutionen: Die 1963 gegründete Missione Cattolica Italiana sowie das Ritrovo, Treffpunkt und Beiz an der Delsbergerstrasse. Die italienischen Katholiken hielten ihre Messe jeweils am Sonntagmorgen zeitlich auf jene der Schweizer Katholiken folgend in der grossen Herz-Jesu-Kirche. An hohen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern gab es gemeinsame zweisprachige Gottesdienste. Die Bedeutung der Missione Cattolica ging immer über das Seelsorgerische hinaus: die Gottesdienste, das Gemeindehaus und die Aktivitäten der Missione bildeten auch wichtige soziale Fixpunkte im Alltag der Laufner Italiener.

Dasselbe gilt fürs Ritrovo. Dass die Besitzerfamilie Fellino die Beiz 2005 in Pizza Pazza umbenannte und so für nicht-italienische Gäste zugänglicher machte, konnte man durchaus als Zeichen der Zeit interpretieren: Die Laufner Italiener sind derart gut integriert, ja assimiliert, dass ein eigener Treffpunkt nicht mehr nötig ist.