Die Vorwürfe der Prattler FDP an die Adresse von Paul Dalcher sind happig. Er habe mit einer Plakatkampagne verdeckt gegen einen Parteikollegen Stimmung gemacht und sich somit illoyal verhalten. Deshalb müsse er gehen.

Die Vorwürfe von Dalcher an die Adresse der FDP sind auch nicht ohne: Die Kampagne diene nur als Vorwand. Der Prattler Freisinn sei stark mit der Wirtschaftskammer verbandelt, und er habe dies wiederholt kritisiert. Sein Ungehorsam werde nun bestraft – deshalb müsse er in Wahrheit gehen.

Gemeint sind die Plakate im Grossformat, die Paul Dalcher vor den Gemeindewahlen im Februar in Pratteln schalten liess. Auf diesen prangten die Namen von allen bürgerlichen Gemeinderatskandidaten – ausser einem: Der Name von Rolf Wehrli fehlte, FDP-Mitglied wie Dalcher, seit 1992 Gemeinderat. Gezeichnet waren die Plakate von einem Komitee namens «Keine Sesselkleber». Kleingedruckt fand sich der Name Dakom GmbH – das ist Paul Dalchers Werbeagentur.