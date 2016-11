Kaum hat der Luchs Stadtboden betreten, wird er verhaftet

Die eindrückliche Geschichte vom Schwarzbuben-Jungluchs zeigt einmal mehr: Freiheit ist nur auf dem Lande möglich.

Eine bessere Geschichte als diese reale kann auch ein begnadeter Fabel-Dichter nicht erfinden: Da liefert sich der Jung-Luchs aus dem Schwarzbubenland auf der Strasse einen Todeskampf mit einem Fuchs, streift dann tagelange verstört und hungrig umher, bis er in der Stadt – und in einem engen Käfig landet. Nun droht er gar eingeschläfert zu werden. Es ist eine lehrreiche Geschichte über Natur und Zivilisation. Verständlich, dass der Hunger die Raubkatze in die Zivilisation trieb. Die Stadt wartet auch für den Menschen mit allerlei Verlockungen auf. Sich diesen hinzugeben, führt oft ins Verderben. Das gilt erst recht für den Luchs: Kaum hat er Stadtboden betreten, wird er von der Feuerwehr verhaftet.

Das Tier passt nicht in die Stadt, kann sich hier nicht gemäss seinem Naturell entfalten. Ein Leben in der Stadt, in Gesellschaft, funktioniert nur mit klaren Regeln, sonst bricht das Chaos aus. Dass es Regeln geben muss, ist daher verständlich. Nur: Ein Leben in Freiheit ist das nicht. Ganz anders das Leben in der Natur. Es ist rau und gefährlich, wie das eindrückliche Video vom Kampf zwischen Luchs und Fuchs zeigt. Zugleich ist es unverstellt und ehrlich. Interessant ist, dass der Busfahrer vom Lande den Kampf gefilmt, aber nicht eingegriffen hat. Der Stärkere möge gewinnen. Wetten, dass – wären die Streithähne im Gundeli aufeinandergetroffen – eine Beauftragte für tierische Gleichstellung diese sofort zu trennen versucht hätte?

Die Natur erscheint uns Zivilisationswesen oft gnadenlos und ungerecht – und doch manifestiert sich in ihr unsere Sehnsucht nach persönlicher Entfaltung. Auch der amerikanische Traum handelt davon. Es ist nicht der Traum von den Hochhausschluchten New Yorks, sondern jener von wilden Canyons und der einsamen Waldhütte. Natur bedeutet Freiheit, Zivilisation ist – im besten Fall – ein Kompromiss. Ach, hätte das doch jemand dem jungen Luchs vor zwei Wochen gesagt.