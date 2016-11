Die Abstimmungsvorlagen vom 27. November scheinen verschiedentlich herkömmliche Lager zu entzweien. So hegen auch Umweltschutz-Organisationen unterschiedliche Ansichten zur geplanten Richtplananpassung zwecks Deponiestandorten im Laufental. Während der WWF eindeutig die Nein-Parole gefasst hat, verzichtet Pro Natura auf eine Abstimmungsempfehlung. Sie sieht am geplanten Standort kein dringliches Naturschutzproblem. Doch angeblich bestehen auch Diskrepanzen zwischen ihren Argumenten und denen lokaler Naturschutzverbände.

Hat Trinkwasser Priorität?

«Die Frage nach den Deponiestandorten ist in erster Linie eine Frage der Wasserversorgung, nicht des Naturschutzes. Und da Pro Natura nicht intensiv in das Thema Trinkwasser involviert ist, haben wir auf eine Parole verzichtet», erklärt Urs Chrétien, Geschäftsführer von Pro Natura Baselland. Er sieht auch den betroffenen Waldteil nicht als eindeutig schützenswert an und zieht daher den Deponiestandort «Stutz» in Blauen einem anderen, möglicherweise ökologisch wertvolleren Waldstück vor. Pro Natura sieht lieber die Quellen verschwinden, die «sowieso sanierungsbedürftig sind und der Revision der Grundwasserschutzzonen bedürfen. Denn dass es einen Deponiestandort im Kanton Baselland geben muss, steht leider ausser Frage.» Auch die Deponie-Befürworter argumentieren: «Der Kanton ist bundesgesetzlich verpflichtet, seinen sauberen Aushub umweltgerecht in Deponien auf dem eigenen Kantonsgebiet abzulagern.»

Ganz anders argumentiert der WWF. Geschäftsführer Jost Müller kritisiert, dass eine bestehende Trinkwasserschutzzone so einfach aufgehoben werden soll, um Platz für eine Aushubdeponie zu schaffen. «Das haben wir auch schon bei Landschaftsschutzzonen erlebt. Kaum will einer einen Hühnerstall bauen, wird die Schutzzone einfach aufgehoben.» Müller betont, dass in der Wasserstrategie des Kantons eindeutig festgeschrieben sei, dass Trinkwasserschutz Priorität habe. Das gelte es umzusetzen. Es sei allgemein nicht nachvollziehbar, nach welchen «geheimnisvollen» Konzepten die Standortevaluationen vorgenommen worden seien. Dass die Kriterien und deren Gewichtung vom 1998 erstellten Konzept für die Aushub- und Bauschuttentsorgung im Kanton Basel-Landschaft abweichen, konnte bisher nicht befriedigend erklärt werden.

Als weiteres Argument führt der WWF an, dass Aushubmaterial ein wertvoller Rohstoff sei, der statt abgelagert auch rezykliert oder aufbereitet werden könne. Der Kanton habe zu wenig Bemühungen angestellt, diese Möglichkeiten zu prüfen. «Man hat nur verschiedene Deponiestandorte evaluiert, statt Alternativen zu suchen», sagt Müller. Er hofft auf ein deutliches Nein des Stimmvolks. Da sich trotz finanziellem Anreiz durch Deponie-Einnahmen Widerstand in den Gemeinden regt, ist Müller optimistisch. «Gegen den Willen der Bevölkerung kann man schliesslich nichts durchstieren.»