«Sie sind verbunden mit dem Hotel Erica in Langenbruck. Sehr geehrte Gäste, bis auf Weiteres sind keine Zimmer verfügbar. Ab Januar 2017 wird das Hotel zum Verkauf ausgeschrieben.»

So werden derzeit die buchungswilligen Gäste des Hotels Erica in Langenbruck am Telefon begrüsst. Seit Ende des Jahres 2016 ist das Hotel im ehemaligen Luftkurort Langenbruck zu. «Für Langenbruck und den Tourismus ist dies keine gute Botschaft», sagt Gemeindepräsident Hector Herzig.

1907 eröffnet, um 2000 renoviert, das Hotel Erica ist ein Haus mit Tradition. 16 Zimmer umfasst es. Laut Gemeindeverwalter Christian Burkhardt laufen hinter den Kulissen die Diskussionen zum Verkauf zwischen der Gemeinde und der Betreiberfamilie Müller seit rund zwei Jahren.

Die Müllers waren es auch, welche das Hotel erbauten. Drei Generationen lang waren sie somit Gastgeber in Langenbruck und führten das letzte Überbleibsel aus der Langenbrucker Blütezeit, als das Passdorf noch ein weithin bekannter Kurort für gut betuchte Gäste war.

«Man kann den Verkauf schon als Schlusspunkt einer Ära ansehen», sagt Hector Herzig. Doch wie es halt sei, ein Ende sei auch eine Chance auf etwas Neues. «Ich fände es schade, wenn das Haus abgerissen und durch ein neues Hotel ersetzt würde.»

Hector wünscht sich eine Weiterführung im Retro-Stil. Passend zur Strategie der Gemeinde, sich in Zukunft in Richtung lokal, regional und autark zu entwickeln, wie Herzig ausführt.

Da sich das Haus in einer Hotelzone befindet, kann dort nichts anderes zu stehen kommen. Eine Umzonung sei nicht möglich, weil Langenbruck bereits über zu viel Bauland verfüge, erklärt Herzig. Neben dem Hotel wird auch das Wohnhaus daneben verkauft. Die Verkaufssumme liegt bei rund 3,7 Millionen Franken. Dafür gibts 15 000 Quadratmeter Land und ein weiteres Wohnhaus, sagt der federführende Makler Carlo Della Giacoma.