Herr Sutter, Sie stehen mit Ihrer Gemeinde abseits des Projekts Zukunft Frenkentäler. Wieso?

Johannes Sutter: Dabei sind wir nicht die Einzigen. Dass wir an dieser Planung nicht mitmachen, lässt sich zum einen formell beantworten: Die Versammlung hat 2013 noch unter dem alten Gemeinderat den Beitrag von 10 000 Franken aus dem Budget genommen. Ich redete damals als gewählter, aber noch nicht im Amt eingesetzter Gemeinderat nicht mit.

Und wie haben Sie gestimmt?

Ich war dagegen, das will ich nicht verhehlen. Inzwischen besprechen wir einen möglichen Beitritt zur ‹Zukunft Frenkentäler› periodisch im Gemeinderat und kommen immer zum gleichen Schluss: Wir machen nicht mit. Das einstimmig, notabene. Wir sind der Meinung, das Projekt kostet sehr viel Geld und die Gegenleistung, die dabei herausschaut, stimmt für uns bei weitem nicht. Wenn ich den aktuellen Synthesebericht anschaue, muss ich sagen: sehr viel Papier und nichts Neues, das wir nicht schon gewusst haben.

Den grossen Wurf zur Zukunft der Frenkentäler gibt es tatsächlich nicht.

Der lässt sich auch nicht erfinden. Das hat mit der wirtschaftlichen, geografischen und sozioökonomischen Situation hier in der Region zu tun. Wobei diese nicht nur zu beweinen ist. Ich kann das anhand unserer eigenen Gemeinde zeigen. Wir haben aktuell ein einziges grösseres Problem – die Wasserversorgung. Wir sind damit im Waldenburgertal angeschlossen und hier liegt einiges im Argen, aber es ist auch einiges am Tun. Aber ansonsten könnte ich nichts sagen, bei dem wir mit einer Zusammenarbeit günstiger fahren würden oder komplexe Probleme besser lösen könnten.

Ist nicht schon der Prozess wichtig, dass man zusammensitzt, schaut wo man steht und wohin man gehen will?

Ich weiss beim besten Willen nicht, was der Prozess ausser Zeitverlust bringen soll. Wir sitzen ja schon heute ausserhalb des Projekts Zukunft Frenkentäler bei Problemen mit andern Gemeinden zusammen und suchen nach Lösungen. So wie gesagt bei der Wasserversorgung mit den Gemeinden im Waldenburgertal; die Feuerwehr und die Primarschule betreiben wir zusammen mit Titterten und das funktioniert hervorragend; bei weiteren Themen wie der Sozialhilfe und dem Asylwesen arbeiten wir im Sekundarschulkreis Reigoldswil zusammen. Oder ein Beispiel, wie Zusammenarbeit sonst noch läuft: Vorletzte Woche hat Ramlinsburg die Gemeinderäte von Lampenberg und Arboldswil zu einem gemeinsamen Abend eingeladen, bei dem wir im lockeren Rahmen diskutierten und Ideen entwickelten. Das ist Zusammenarbeit, bei der etwas herauskommt. Und nicht, wenn man ein paar hunderttausend Franken ausgibt und externe Büros und hochdekorierte Experten anstellt und am Schluss heisst es, ihr müsst eine Genussregion werden, man muss auf die lokale Wertschöpfung schauen, man muss Dorfkerne erneuern. Das ist kalter Kaffee, das wissen wir schon lange und da sind einzelne Gemeinden auch schon dran.

Ein Vorschlag ist eine gemeinsame Bauverwaltung und Raumplanung. Für Sie kein Bedarf?

Um eine zumindest ein Stück weit gemeinsame Raumplanung kommt man nicht herum, weil sie das Bundesgesetz vorschreibt. Hier bestreite ich auch nicht, dass eine gewisse regionale Zusammenarbeit gut und nötig ist. Dass das aber einfacher geht als mit aufgeblasenen Regionalkonferenzen, wie sie das kantonale Gemeinderegionengesetz vorsieht, beweisen andere Kantone. Die Bauverwaltung hat bei uns im Kanton eher einen untergeordneten Stellenwert, weil die Bewilligungsbehörde der Kanton ist und die Gemeinden nur reduzierte Aufgaben haben verglichen mit jenen in andern Kantonen. Diese Aufgaben erledigen die Gemeinden nebenbei oder beauftragen Firmen wie meine für die technischen Vorprüfungen. Das ergibt für die Gemeinden einen positiven Saldo, wenn sie es einigermassen geschickt machen, weil die Gebühren die Aufwendungen mindestens decken. Hier besteht also wenig Bedarf für eine Regionalisierung.

Hätte denn eine gemeinsame Bauverwaltung im Föiflibertal weniger Aufträge für Ihre Firma zur Folge?

Das wäre eine mögliche Folge, aber das tut hier nichts zur Sache. Geschäft und Politik kann ich persönlich gut unterscheiden.

Wie sehen denn die Frenkentäler in 15 Jahren in Ihren Augen aus?

Grundsätzlich immer noch gleich wie heute. Das zeigt der Synthesebericht ja auch, indem er festhält, dass der grosse Wurf nicht möglich ist. Für die Gemeinden ist im Übrigen wichtig, dass man ein spezielles Augenmerk auf die Entwicklung der Dorfkerne richtet. Etwas, was der Bericht auch enthält, aber nichts Neues ist. Dass das nicht rascher vorangeht, hat mit den Vorschriften für die Kernzonen und den Schwierigkeiten, mit denen man bei Ausbauten teils zu kämpfen hat, zu tun. Wobei gerade bei einem Ausbauprojekt hier in Arboldswil auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Hier hat sich die Einstellung der Ortsbildpflege geändert, wie löblich zu erwähnen ist.

Und wie sieht es bezüglich Gemeindestrukturen aus? Gibt es da 2030 immer noch 18 selbstständige Gemeinden in den beiden Frenkentälern?

Ja, da bin ich überzeugt davon. Ich sehe überhaupt keine Vorteile in Gemeindefusionen. Es gibt Aufgaben, die können durch die kleinstmögliche Einheit am effizientesten gelöst werden. Dann gibt es andere Aufgaben, da muss zusammengearbeitet werden. Es würde zum Beispiel überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir in Arboldswil alleine eine Feuerwehr betreiben würden. Und erst recht beim Zivilschutz. Da macht die hochprofessionelle Zusammenarbeit im Verbund Argus Sinn. Andererseits sind wir mit unserer eigenen, schlanken Gemeindeverwaltung sehr gut unterwegs. Und mit was identifizieren sich die Leute? Mit ihrer Wohngemeinde, dem Kanton und dem Land. Aber die Region hat keine Identität – das steht ja auch im Bericht. So etwas aufzubauen, ist gekünstelt und braucht Generationen, bis es funktioniert, wenn es überhaupt je funktioniert. Deshalb bin ich auch gegen die vom Kanton vorgesehenen Regionalkonferenzen.

Wie lange kann Arboldswil von den Finanzen her weitermachen wie heute?

Ich bin kein Prophet, aber in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren ist das kein Problem, wenn man mit Bedacht operiert. Wir hatten in den letzten Jahren immer einen positiven Cashflow und wir sind beim Finanzausgleich im Bezirk Waldenburg die Gemeinde mit der zweithöchsten Steuerkraft. Deshalb beziehen wir entsprechend wenig Geld vom Finanzausgleich.

Es ist doch erstaunlich: Sie wollen das Beste für Arboldswil, Ihr Vorgänger Rolf Neukom wollte das auch. Er gleiste die Zukunftsplanung für die Frenkentäler auf und sass in der kantonalen Arbeitsgruppe fürs Gemeinderegionengesetz – Sie bekämpfen beides. Spielen da persönliche Animositäten mit?

Das Ganze mag jetzt etwas komisch aussehen, aber da spielen überhaupt keine Animositäten mit. Er hat sich sehr eingesetzt fürs Dorf und ich habe ihm das auch öffentlich verdankt. Wir sind bei gewissen Fragen einfach unterschiedlicher Meinung und ich habe mich schon immer gegen Fusionen und aufgeblasene Gebilde gewehrt. Und ich geniesse dabei Rückhalt im Dorf.