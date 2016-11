Dass weltweit etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen wird, ist schon länger bekannt. Filme wie Valentin Thurns «Taste the Waste» und Projekte wie FoodWaste versuchen zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für das eigene Konsumverhalten zu wecken. Auch wenn solche Entwicklungen langsam vorangehen, scheinen sie doch allmählich Früchte zu tragen. So haben Raffael Jenzer, Spross der Baselbieter Metzger-Familie, und Tobias Baumann für ihre kommende Berufsmatur ein Produkt entwickelt, das Konsumenten wachrütteln soll: eine Fleischpastete aus überschüssigem Pouletfleisch.

Ungewollte Suppenhühner

In der Schweiz werden jährlich zwei Millionen Legehennen geschlachtet. Rund ein Drittel davon wird nicht gegessen, sondern zu Biogas verarbeitet. Das liegt daran, dass Konsumenten vom Huhn hauptsächlich die mageren Kurzbratstücke kaufen. Eine «Poule au Pot» hingegen, für die sich Legehennen eignen, muss mehrere Stunden gekocht werden und ist daher nicht mehr so beliebt. Coop und Migros führen seit einigen Jahren ein beschränktes Angebot an Suppenhühnern. Dennoch braucht es Massnahmen, um die Beliebtheit von Legehennenfleisch zu steigern.

Beliebtes Rezept

Hier setzen Jenzer und Baumann mit ihrer Berufs-Maturarbeit an. Sie entwickelten ein Rezept für Legehennen-Fleisch und Poulet-Leber, die mit Weisswein, Äpfeln und Gewürzen zu einer schmackhaften «Coq au Vin»-Pastete verarbeitet werden. Während Jenzer sich eher um das Kulinarische kümmert, ist Baumann für das Marketing zuständig. Der Verkauf der Pastete läuft bisher auf Hochtouren. «Wir wurden von der Nachfrage förmlich überrumpelt», erklärt Jenzer.

Die Idee eines «sinnvollen» Produkts sei ihnen beiden von Anfang an wichtig gewesen, erzählt Baumann. Und Jenzer ergänzt: «Ich habe schon als Kind eingeimpft bekommen, dass man den Teller leer essen und nichts verschwenden soll.» Auf die Problematik der Legehennen habe ihn sein Vater gebracht, der immer wieder davon erzählt habe. «Das ist so eine Verschwendung! Eigentlich müsste man zu jedem Ei ein Stück Suppenhuhn verkaufen», schüttelt Jenzer den Kopf. Er hofft, dass seine Pastete langfristig ins Sortiment aufgenommen wird, damit möglichst viel Pouletfleisch sinnvoll verwertet werden kann.

Verschwendung im Detailhandel

Verantwortungsbewusstsein bei den Konsumenten zu wecken, ist eine Möglichkeit, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Dennoch gibt es auch Bestrebungen, der Verschwendung im Detailhandel entgegenzuwirken.

Gestern feierte die Schweizer Tafel Region beider Basel ihr 15-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Besucher konnten die Räumlichkeiten betrachten, mit Mitarbeitenden über ihren Einsatz plaudern und über die Unmengen an Lebensmitteln staunen, die durch die Schweizer Tafel gerettet werden können. In 11 Regionen der Schweiz sind freiwillige Fahrer unterwegs. Sie holen täglich bis zu 18 Tonnen noch geniessbare Ware bei Detailhändlern ab und verteilen sie an Abnehmer wie die Heilsarmee, Asylheime oder den Caritas-Markt. In Basel und Region sind es über 70 Adressen, die beliefert werden. Heinz Sigg, freiwilliger Mitarbeiter «der ersten Stunde», berichtet: «Als ich vor 15 Jahren dem Manager eines Geschäfts eine Liste zeigte, was wir alles abholen, fiel er fast vom Stuhl.» Damals seien sie aber nur mit einem einzigen Auto unterwegs gewesen. «Heute sind es in der ganzen Schweiz 38.»

Auch Theo Häfliger, freiwilliger Fahrer, erzählt: «Es ist die schönste Arbeit, die man machen kann. Überall ist man willkommen. Die Spender freuen sich, dass sie die Ware nicht wegwerfen müssen und die Abnehmer bekommen alles gratis.»

Ein Teil der Organisation wird vom Verein Schweizer Tafel Fundraising (STF) durch Sammelaktionen und Mitgliederbeiträge finanziert. Gabriela Zivi-Alderete, Präsidentin der Basler Sektion des STF, erklärt: «In erster Linie ist Armutsbekämpfung unser Ziel. Das Foodwaste-Thema ist der positive Nebeneffekt. Aber damit sind wir aktuell im Trend.» Sie freut sich auf den geplanten «Suppentag», der am 24. November in verschiedenen Städten der Schweiz stattfindet. Sie hofft auf viele interessierte Besucher und neue Mitglieder für den Fundraising-Verein.