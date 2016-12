Mehr als 30 000 Tonnen Haushaltsabfälle wurden 2015 im Kanton Basel-Stadt entsorgt. Darunter auch Verpackungsmaterial, das eigentlich gar nicht nötig wäre. Während wir früher die Milch im «Milchkübeli» statt im Tetrapack nach Hause getragen haben, verpacken wir heute alles. Vom Sugus bis zur Bio-Gurke. Auch wenn das Säckchen im Abfall landet, sobald das Gemüse im Kühlschrank liegt.

In grösseren Städten entwickelt sich ein Gegentrend zu dieser «Verpackitis»: Kunden sollen Lebensmittel und andere Gebrauchsartikel wieder ohne Verpackung kaufen können. Reis, Teigwaren, Putz- oder Waschmittel lagern in solchen «Unverpackt-Läden» in grossen Behältern oder Kanistern. Die Kunden bringen Gläser, Tupperware, Jutebeutel oder andere Behälter mit und können sich die Produkte abfüllen lassen oder selber abfüllen. In Berlin, Genf oder Sion gibt es bereits solche Läden, jetzt kommt der Trend nach Basel. Gleich zwei Projekte sind in den Startlöchern.

Mehr Ressourcen für alle

Seit 6. November ist «Basel unverpackt» auf Facebook präsent. Die vier Personen dahinter kennen sich erst seit Kurzem: Nathalie Reinau (28), Andrea Zwygart (53), Ronny Jäger (37) und Hugo Hanbury (28) verbindet der Traum von einem «Unverpackt-Laden» in Basel. «Weniger Abfall zu Hause bedeutet weniger Abfall für die Erde und viele gesparte Ressourcen für die kommenden Generationen», so lässt sich ihre Motivation zusammenfassen. Das Quartett möchte möglichst viele Menschen davon überzeugen, auf Verpackung zu verzichten.

Ihren Laden möchten sie spätestens im Sommer eröffnen. Je schneller sie ein geeignetes Lokal finden, desto früher können sie loslegen. «Natürlich wäre es schön, einen schicken Laden an zentraler Lage zu haben», sagt Jäger. «Aber das ist nicht unser Ziel.» Der Laden müsse nicht zwingend mitten in der Stadt sein. «Es ist bestimmt besser, in einem Wohnquartier zu sein, nahe bei den Menschen, die bei uns einkaufen, dann sind für sie die Wege kürzer», sagt Reinau. Wer sich nämlich seine Lebensmittel abfüllen lässt, nimmt schon Einiges zum Einkaufen mit. «Dafür spart man ‹Bebbi-Sägg› und tut der Natur etwas Gutes», meint Reinau weiter.