Die Trachtenfrauen/-mannen hatten am Neujahrsapéro 2016 in ihren Trachten den letzten offiziellen Arbeitseinsatz für die Gemeinde Neuenhof. In einem festlichen Rahmen wurden sie für die jahrelange Unterstützung sowie das enorme Engagement geehrt und verabschiedet. Als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung wurden die Trachtenfrauen/-mannen am Mittwoch, 14. September 2016, vom Gemeinderat zum gemeinsamen Mittagessen auf die Baldegg eingeladen. Bei herrlichem Wetter konnte so die geschätzte Zusammenarbeit nochmals gewürdigt werden.

Der Gemeinderat bedankt sich bei den Trachtenfrauen/-mannen nochmals recht herzlich für das langjährige Engagement und wünscht allen gute Gesundheit sowie für die Zukunft nur das Allerbeste!