Sie begleiten uns als stilvolles Accessoire bereits seit wir denken können: Lederhandschuhe. Dieses absolut klassische Kleidungsstück überzeugt von Saison zu Saison aufs Neue und scheint einfach nie aus der Mode zu kommen. Wir haben in den folgenden 10 Gründen auf den Punkt gebracht, warum wir Lederhandschuhe einfach lieben.

1. Sie haben Klasse

Egal ob klassische Modelle in Schwarz oder Braun, ausgefallene Lederhandschuhe für Damen in knalligen Farben und mit verspielten Accessoires oder coole Autofahrerhandschuhe mit schnittigen Belüftungsöffnungen: Lederhandschuhe sind quasi gleichzusetzen mit Stil und Eleganz und verleihen jedem Outfit einen Hauch von Klasse.

2. Sie werten unsere Garderobe auf

Sie haben mal wieder absolut nichts anzuziehen? Irgendwie wirkt alles ein bisschen langweilig und es fühlt sich an, als ob Sie jedes einzelne Outfit schon 100 Mal getragen hätten? Dem können Sie ganz schell entgegenwirken: Einfach ein stylisches Paar Lederhandschuhe zu einem erst faden Outfit überziehen, somit geben Sie dem Ganzen einen gewissen Pepp.

3. Sie sind zeitlos

Schon vor über einem Jahrhundert waren Lederhandschuhe bei all jenen beliebt, die Wert auf ein elegantes Auftreten legten: Stilvolle Gentlemen verließen nur selten ohne sie das Haus, berühmte Diven stellten sie stolz zur Schau und mit den Jahren wurden sie zunehmend zum beliebten Accessoire der breiten Bevölkerung. Auch heute haben Lederhandschuhe nichts an Beliebtheit eingebüßt, ganz im Gegenteil!

4. Sie sind vielseitig

Heute können wir aus einem vielseitigen Angebot an Lederhandschuhen wählen, sodass für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei ist. Ganz egal, ob wir unsere Hände gerne in schnittige Fahrerhandschuhe kleiden, uns am liebsten elegante Peccary-Handschuhe überziehen oder mit ausgefallenen langen Lederhandschuhen in knalligen Farben die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Eine Idee von der Vielseitigkeit des Lederhandschuh-Angebots können Sie sich auf der Website von Dents machen – die Kreativität der Handschuh-Hersteller ist schier grenzenlos.

5. Sie sind treue Begleiter in der kalten Jahreszeit

Vor allem im Herbst und im Winter wissen wir unsere Lederhandschuhe ganz besonders zu schätzen. Modelle mit kuschelig warmem Innenfutter aus Haarschafleder, Lamm- oder Baumwolle sorgen dafür, dass wir keine kalten Finger bekommen und dabei gleichzeitig umwerfend aussehen.

6. Sie sind saisonunabhängig

Es wäre schade, sich mit dem Tragen von Lederhandschuhen nur auf die kalte Zeit des Jahres zu beschränken, denn stilvolle Autohandschuhe sind auch im Sommer ein Must-Have. Mit ihnen machen Sie (nicht nur) beim Autofahren eine gute Figur. Sie schützen außerdem die Hände vor einem zu heißen Lenkrad, dämpfen bei langen Autofahrten Stöße ab und sorgen für mehr Griff an Lenkrad und Schaltknüppel. Haben wir schon erwähnt, dass sie auch ziemlich cool aussehen?

7. Sie gehen mit der Zeit

In der Zeit von Smartphone und Co. ließ auch die moderne Version des Lederhandschuhs nicht lange auf sich warten: Touchscreen-Handschuhe werden entweder aus einem speziellen Material angefertigt oder mit Touchscreen-Fingerspitzen versehen, sodass es möglich ist, auch in der kalten Jahreszeit draußen Touchscreen-Geräte zu bedienen, ohne sich dabei kalte Finger zu holen – einfach perfekt!

8. Sie sind langlebig

Richtig gepflegt begleiten uns unsere Lederhandschuhe über Jahre. Das gilt für allem für sorgfältig verarbeitete, hochwertige Modelle aus qualitätsvollen Materialien wie Haarschaf-, Peccary- oder Hirsch- bzw. Rehleder. Damit Ihre Handschuhe auch möglichst lange schön bleiben ist es wichtig, nass gewordene Stücke auf natürliche Weise trocknen zu lassen und während des Trocknens mehrmals hineinzuschlüpfen, damit sie ihre Form behalten.

9. Sie haben eine besondere Ausstrahlung

Man kann es einfach nicht leugnen: Lederhandschuhe haben ein ganz besonderes Flair. Unabhängig von Schnitt, Farbe oder Material – sie strahlen gleichzeitig Eleganz und Moderne aus, fallen auf und machen aus einem alltäglichen Outfit etwas Besonderes.

10. Sie machen uns einfach glücklich

Unabhängig davon, ob es regnet oder schneit, ob die Wolken bis zum Boden reichen oder unsere Schuhe schon nach wenigen Metern triefend nass sind – ein Blick auf unsere farbenfrohe Lederhandschuhe genügt, um die Laune schlagartig nach oben schnellen zu lassen. Denn die bunten Farbkleckse erinnern uns daran, dass nicht alles Grau in Grau ist, auch wenn es manchmal so scheint.

Fazit: Lederhandschuhe sind einfach wunderbar. Ob Winter oder Sommer, für Damen oder Herren, zum Ausgehen am Abend oder für einen eleganten Auftritt im Alltag: Nichts geht über ein schönes Paar Lederhandschuhe! Haben Sie schon Ihr Lieblingsmodell gefunden?