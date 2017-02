Kürzlich konnte unser Präsident Markus Friker 22 Schützen(in)erstmals in unserer Schützenstube begrüssen. Traditionsgemäss eröffneten wir die GV mit einem Apero aus unseren Morgartenbechern. Dann gab es Schinken und Kartoffelsalat.Punkt 20.00Uhr eröffnete unser Präsident die GV. Zuerst bedankte er sich bei Margrit Küpfer und Sibylle Ryf mit einer Rose für die Arbeit an diesem Abend.Margrit Küpfer durfte eine Solothurner Kanne für die grosse Arbeit im ganzen Jahr entgegen nehmen. Das Protokoll der letzten GV verfasst von unserem Aktuar wurde einstimmig genehmigt. Besten Dank. Jahresbericht unseres Präs.Die Schiesssaison begann am 16. April mit dem Eröffnungsschiessen. Dann folgte das Feldschiessen in Niedergösgen. Am Kant. Schützenfest in Gerlafingen waren wir mit 17 Schützen vertreten. Sektionsresultat 89.930 12 Rang Kat. 3. Beste Schützen im Vereinsstich.Jordi Bruno 94 Pkt. Ziegler Peter 92.Pkt. Am Absenden durften wir eine schöne Solothurnerkanne entgegen nehmen. Die Herbstsaison begann mit den Schiessen in Erlinsbach und Obergösgen, das Bezirksgruppenschiessen in Gunzgen. Das Morgartenschiessen,sowie das Endschiessen mit anschliessendem Raclette. Besten Dank an Margrit Küpfer und Sibylle Ryf für die Organisation dieses Anlasses. Leider mussten wir uns 2016 von 3 Schützenkameraden verabschieden. Franz Kälin,Scherer Anton und Krauer Pius.Ich danke allen die zu einem angenehmen Vereinsleben während des Jahres beigetragen haben. Besonders Margrit,Christian,Ernst und Toni.Der Jahresbericht wurde mit grossem Applauss verdankt. Unser Kassier konnte leider nur ein Minus in unserer Kasse bekannt geben. Die Revisoren Hermann Otto und Räss Franz bedankten sich beim Kassier für die gute und sauber geführte Buchhaltung. Unser Oberschützenmeister Anton Küpfer konnte folgende Schützenkameraden Ehren. Meister Kar. Ryf Ernst, Stgw. 90 Friker Jörg Vereinsmeister 2016 Hermann Otto. OP + Feldschiessen Blattner René. Tannli Cup Hermann Otto. Morgartenschiessen Jordi Bruno. Die Versammlung bedankte sich mit grossem Applauss für die grosse Arbeit beim Oberschützenmeister. Dieses Jahr werden wir das Feldschiessen in Däniken, Das Glarner Kant Schützenfest , das Bezirksgruppenschiessen, versch. Schiessanlässe und das Morgartenschiessen besuchen. Ernst Ryf bedankte sich im Namen aller Anwesenden beim Vorstand für die grosse Arbeit im ganzen Jahr. Den Abend beschlossen wir beim gemütlichem beisammen sein. (ER)