Im Rahmen der Feierlichkeiten 200 Jahre 2 Gemeinden im Ruedertal hat der Gemeinderat Schlossrued die ehemaligen Gemeinderatsmitglieder und Gemeindeschreiber von Schlossrued am Samstag, 17. September zu einem ungezwungen Anlass eingeladen. Am Vormittag kamen die Teilnehmer unter kundiger Führung von Dr. Jonas Kallenbach von der kantonalen Denkmalpflege in den Genuss einer Spezialführung durch das Schloss Rued. Anschliessend wurde bei Speis und Trank bei der Feuerstelle obere Burg Rückblick über vergangene Zeiten gehalten und so manches Erlebnis aufgefrischt.