40 Jahre ist es her, seit die ersten Dättschwiler05 ihre Instrumente zusammengetan und eine Guggemusig gegründet haben. Wow! 40 Jahre!!! Dankeschön, sagen wir! 40 Jahre und wir sind noch immer nicht müde.



Dieses Jahr sind wir unter dem Motto „40 Jahre Fasnachtszirkus“ unterwegs und geniessen die närrische Zeit. Es ist uns gelungen, einige Ehemalige zu mobilisieren und haben an der Badenerfasnacht gemeinsam die Bühnen gerockt, wie zu guten alten Zeiten! Das Publikum war begeistert und uns hat es riesigen Spass gemacht.

In unserer gemütlichen Hüttenbar auf dem Schlossbergplatz hat manch einer schon feuchtfröhliche Stunden verbracht. Am Fasnachtssamstag haben wir unsere Gäste eingeladen, unser 40-jähriges Jubiläum mitzufeiern und haben für eine beschränkte Zeit zur Freude aller Gäste die Getränke zu Preisen wie vor 40 Jahren ausgeschenkt. Schade, feiern wir nicht jedes Jahr Jubiläum.



Wir feiern jedes Jahr Fasnacht, aber in zehn Jahren steht wieder das nächste grosse Fest vor der Türe. Vielleicht mit einigen neuen Mitgliedern? Wer Lust auf Guggenmusig hat, ist herzlich willkommen! Mit oder ohne Instrument, mit oder ohne musikalischen Kentnisse, die Freude an der Fasnacht steht im Vordergrund, alles andere bringen wir den Neulingen bei. Das jüngste Mitglied in unserer Gugge wird 19 und unser ältestes Mitglied wird 69, also keiner zu Alt ein Gugger zu sein!!! Diese Altersdurchmischung ist mitverantwortlich für unseren tollen Zusammenhalt. Neugierig? Dann kommt vorbei!

Wir sind noch bis mitte März unterwegs an der Fasnacht und dann geht es nach einer Frühlingspause schon wieder an die Vorbereitungen für die nächste Fasnacht. Das Jubiläumsjahr werden wir aber noch weiter geniessen und die Feste feiern wie sie fallen.