Thomas Wüst das wandelndes Lexikon zum Schwingsport

wurde als neues Ehrenmitglied an der GV vom SK Lenzburg am 12.11.2016 aufgenommen. 1995 wurde ein schreibgewandter Berichterstatter und Medienverantwortlicher gesucht. So wurde er vor 21 Jahren als Medienchef in den Vorstand des Schwingklubs Lenzburg gewählt. Diese Funktion hatte er bis in diesem Herbst inne.

Im Schwingclub ist Thomas Wüst aus Unterentfelden auch als wandelndes Lexikon zum Schwingsport bekannt. Seine Statistiken zum Schwingen, welche leider nur wenigen bekannt sind Legendär.

Ganz im Zentrum an der GV stand das heuer durchgeführte Kantonale Schwingfest am 4/5 Juni in Lenzburg, ein höchst erfreulicher Anlass in jeder Hinsicht. Weitere Ehrenmitglieder Erich Renfer der OK Chef des Kantonalen Schwingfestes und Oskar Iten, Seon. Bei weiterem ist man stolz auf die zwei Lenzburger Schwinger die in Estavayer den Eidgenössischen Kranz gewinnen durften Nick Alpiger aus Staufen und Mario Thürig aus Möriken. Die grossen Anzahl Jungschwinger, zeigen einer positiven Entwicklung für die Zukunft in der Region.PA