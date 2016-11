98.Geburtstag Frau Lilly Wettstein,Balsthal



Frau Lilly Wettstein feiert heute Mittwoch 14.Dezember bei recht guter körperlicher und geistiger Verfassung ihren 98.Geburtstag.Dank der täglichen Unterstützung der Spitex-Frauen,des Mahlzeitendienstes und der tatkräftigen Unterstützung ihres Enkels Christoph, ist es der Jubilarin immer noch möglich in ihrem eigenen Haus am Geissgässli 54 zu leben. Einmal wöchentlich ist Lilly immer noch beim Jassen anzutreffen.Zeitung lesen und Kreuzworträtsel lösen gehören zu ihren täglichen Aktivitäten.Wenn möglich macht Lilly täglich einen kleinen Spaziergang im Quartier mit ihrem Rollator. Gelegentliche Ausfahrten mit dem Auto oder Ausflüge ins Dorf oder Besuche bei ihren Bekannten im Altersheim Inseli,bereiten ihr immer wieder viel Freude und Abwechslung. Sie schätzt es sehr,dass sie immer noch in ihrem eigenen Haus leben kann und dasss ihr Enkel Christoph jeden Tag zu ihr kommt. Auch über gelegentliche Besuche ihrer Tochter Annemarie freut sie sich immer wieder.Der Enkel Christoph,sowie die Tochter Annemarie und die Schwiegertochter Heidi gratulieren Lilly Wettstein ganz herzlich zu ihrem hohen Geburtstag und wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste,vor allem aber gute Gesundheit und Wohlergehen.