Am vergangenen Dienstag fand im Restaurant Heimat die gut besuchte ausserordentliche Mitgliederversammlung des Vereins IG "Limmattalbahn-Nein" statt. Eingeladen waren auch die Mitglieder des Schlieremer Vereins "Limmattalbahn-so-nicht", die ebenso zahlreich erschienen. Das Thema Limmattalbahn brennt den Dietikern immer noch unter den Nägeln, nachdem sich die Mitglieder Mitte Juni an einer offenen Sitzung trafen um die weiteren Schritte gegen diese von den Limmattalern abgelehnte Bahn zu besprechen, wurden am Dienstag nun drei Vorlagen präsentiert, besprochen und hitzig diskutiert.

Die Anwesenden waren sich einig, auch wenn der Kanton Ja zu diesem Projekt gesagt hat, müssen wir weiter dagegen ankämpfen um unser geliebtes, schönes Limmattal zu erhalten.

Alle Vorlagen wurden von den Mitgliedern einstimmig angenommen und werden nun sukzessive umgesetzt; die IG "Limmattalbahn-Nein" wird bereits Ende dieser Woche mit dem Sammeln von Unterschriften für eine städtische Petition beginnen, in der vom Stadt- und Gemeinderat gefordert wird, dass sie den Volkswillen ihrer Wählerinnen und Wähler gegenüber dem Projekt vertreten.

In einem weiteren Schritt wird noch eine städtische, sowie eine kantonale Initiative eingereicht.

Gegen halb Zehn Uhr endete der offizielle Teil der GV. Bei einem Apero wurde dann noch rege weiter diskutiert. Auch 9 Monate nach der Abstimmung ist der Unmut über dieses Projekt noch immer sehr stark in der Bevölkerung vorhanden, was die Legitimation nach weiteren Schritten untermauert.