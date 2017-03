Passend zum schönen Frühlingsanfang fand am Samstagmorgen das Aglow-Treffen in Frick statt mit dem Thema Schönheit. Bei feinem reichhaltigem Frühstück gab es einen Sketch, Lobpreis und gute Gespräche.

Die Referentin Silvia Müller bietet neben Farb- und Stilberatung auch Coaching und Begleitung in besonderen Lebensphasen an. Die ganzheitliche Schönheit, innere und äussere, ist ihr Lebensstil geworden. Wir durften vieles aus ihrem persönlich Erlebten hören, auch über die traumatische Kindheit. Sie erlebte Gottes Heilungen und ermutigte uns alle, uns als einzigartige Personen zu sehen. Geschaffen, um in Beziehung zu Gott dem Schöpfer zu leben. Die Liebe Gottes heilt, befreit und schafft eine innere Schönheit, welche sich dann auch äusserlich auswirken kann.

Das nächste Aglow-Treffen für Frauen & Männer findet am Samstag, 20. Mai 2017, von 9 - 11 Uhr, im Rampart der Kath. Kirche Frick statt. Thema: Unterwegs im Leben.