Am Samstagmorgen trafen sich zahlreiche Frauen zum Aglow-Treffen in Frick bei einem feinen Frühstück. Die Tische waren mit viel Hingabe geschmückt, an jedem Platz war ein schönes Präsent zum Mitnehmen. Nach dem Frühstück gab es einen witzigen Sketch zum Thema Beziehungen.

Die Referentin Regula Schwab ist verheiratet, Mutter von 4 Kindern und arbeitet als Kleinkindererzieherin, Erwachsenenbildnerin und Familienbegleiterin.

Wir sind zur Beziehung geschaffen. Jeder Mensch braucht Beziehungen. Schon die Bibel zeigt es auf; wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst (u.a. Lukas 10,27; Prediger 4,9-12). Dazu sind wir fähig, wenn wir eine gesunde, gute Beziehung zu uns selbst haben.

Die Referentin wurde durch eine gute Freundin, Jenni, interviewt und so durften wir wertvolle Tipps und Zusammenhänge hören. Jeder Mensch ist einzigartig und gute Freundschaften sind ein grossartiges Geschenk. Es lohnt sich, daran zu arbeiten.

Das nächste Aglow-Treffen für Frauen und Männer findet statt am Samstag, 28. Januar 2017, 9 - 11 Uhr, im Gemeindesaal der Ref. Kirche Frick. Das Thema wird sein: "Gott versorgt - überall".