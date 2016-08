Auch wir als Familie bekamen die Einladung, die Möglichkeit eine Busfahrt mit einem Post Autobus am 28. August 2016 an den Hallwiler See zu machen. 44 Frauen und Männer waren es. Vorgängig kann ich sagen, dass alles hervorragend von einem Team der Männerriege Frenkendorf organisiert wurde.

Morgens um 7.50 Uhr versammelten wir uns auf dem Dorfplatz in Frenkendorf. Und von dort aus ging es via Autobahn und Landstrassen auf die Staffelegg. Dort hatten wir dann um 9.00 Uhr das Znüni, in gut Deutsch einfach Kaffee und Gipfeli. Von dort dann in schönen Aargauischen Landen zum Schloss Hallwyl. Jemand offerierte dann ein Getränk. Und so um 10.45 Uhr waren meine Frau und ich in der Gruppe, die 1 Stunde einen Fussmarsch zum Strand Camping machen konnten. Alle anderen, wenn sie nicht so gut zu Fuss waren, beanspruchten einfach den Bus. Und beim Strand Camping wartete dann dieser Bus, wo wir dann von dort aus alle ins Restaurant Rebstock in Seengen am Hallwilersee zum Mittagessen fuhren. Das Essen war köstlich, jeder trank dies was ihm genehm war. Und natürlich plauderte man über dieses und jenes. Für das ist ja auch unter anderem so ein Ausflug gedacht. Und um 14.45 Uhr Abfahrt mit dem Bus zur Anlegestelle von einem Schiff. Wir machten dann noch eine wunderschöne Schiffsrundfahrt auf dem Hallwilersee. Einfach vom Schiff aus die wunderschöne Naturlandschaft zu erleben. Gewiss, es war sehr heiss an diesem Tag. Getränke waren gefragt. Und dies sei auch vermerkt, dass alles grossartig vom Team von der Männerriege Frenkendorf organisiert war. Und so ging es dann wieder durch schöne Orte wie Seengen, Egliswil, Ammerswil und via Autobahn Frick, Rheinfelden nach Frenkendorf zurück. Ganz sicher für viele ein unvergesslicher Tag unter Leuten, die einen wunderschönen Tag gemeinsam auf diese Art erleben konnten.