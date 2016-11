AVUSA ist der Aargauische Verband der Unternehmen mit sozialem Auftrag. Die Mitglieder des Verbands setzen sich zusammen aus Unternehmen mit bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen frühe Bildung, Schulung, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Lebensgestaltung, Förderung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen.

Das Schulheim Effingen, das nächstes Jahr sein 150 Jahr Jubiläum und dieses Jahr die Einweihung der Neubauten feiern konnte, lud die Mitglieder von AVUSA am 2. November zur Herbstveranstaltung ein. 31 von 56 Unternehmensleitungen nahmen am Anlass teil. Das vom Vorstand von AVUSA vorbereitete Thema galt der neuen Verbands- und Organisationsstruktur. Ziel der neuen Struktur ist der vermehrte Einbezug der Mitglieder und die Aufteilung in zwei Sparten unter einem Dach. Neu soll je eine Spartenkonferenz im Kinder- und Jugendbereich sowie im Erwachsenenbereich gezielt auf die Fachthemen eingehen und deren Bearbeitung an Fach- und Projektgruppen delegieren.

Nur mit vereinten Kräften und einem fitten Verband kann allfälligem (politischen) Gegenwind Stand gehalten werden. Dass auch das Schulheim Effingen stark und trainiert ist, wird täglich mehrfach bewiesen. Auf das 150 Jahr Jubiläum kann man sich freuen!