In Biberist ist heute mit einem feierlichen Spatenstich der Baustart für zwei Wohnhäuser an der Unterbiberiststrasse erfolgt. Die Überbauung Giriz wird von der UNICA Architektur AG realisiert und umfasst zwei Wohnhäuser mit insgesamt elf modernen Wohnungen in hohem Ausbaustandard.

Im Wohnhaus mit Satteldach entstehen sechs Mietwohnungen. Im Flachdachbau werden fünf Eigentumswohnungen realisiert. Diese haben alle bereits glückliche Käufer gefunden. Der Bezug ist auf Herbst 2017 geplant.