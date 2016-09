Leserbrief Tagesanzeiger,

Ich beziehe mich auf den Artikel «Das Projekt «Inselipark» gab zu reden» vom 07.07.16

Bauprojekt Inselipark Balsthal

Weniger Pausenplatz für die 1. und 2. Klasse

Liebe Leserinnen und Leser,

Ich möchte mich gerne zum Thema Wohnungsbau in Balsthal äussern. Grundsätzlich finde ich es schön, das Balsthal wächst und wir neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern neue Wohnungen zur Verfügung stellen können. Eines dieser Projekte stört mich aber sehr. Es geht um das Neubauprojekt neben dem Inseli Schulhaus. Ist es wirklich nötig, die Zufahrt für dieses Projekt über den Pausenplatz der Schüler der 1. und 2. Klasse zu führen? Ich fühle mich sehr unwohl bei diesem Gedanken. Sind wir so sehr auf diesen Neubau angewiesen? Ganz bestimmt nicht. Wir haben genügend freistehende Wohnmöglichkeiten. Ich frage mich warum dieses Projekt unter diesen Umständen durchgeboxt werden musste? Hat die Sicherheit der Kinder nicht oberste Priorität? Es werden sicherlich alle nötigen Vorsichtmassnahmen vorgenommen. Trotzdem. Ein gewisses Restrisiko bleibt. Wird mein Sohn, dessen Schulweg über diesen Pausenplatz geht und sich sehr für Baumaschinen interessiert über dieses Stück Weg begleitet? Warum wehrt sich niemand? Warum hat sich der Gemeinderat für dieses Projekt eingesetzt und zugestimmt? Es ist unnötig. Ich finde es eine absolute Zumutung, dass bei diesem Projekt scheinbar zugunsten von Geld und Ungunsten der Kinder entschieden wurde. Ein solches Projekt darf nicht fertiggestellt werden. Es handelt sich um Allgemeinland das um genutzt wird. Haben wir Bürger kein Mitspracherecht? Den Kindern wird einen Teil von Ihrem Pausenplatz genommen. Für mich als Mutter ein absolutes NO GO. Ich würde sehr gerne von den Gemeinderatsmitgliedern hören, wieso sie dieses Bau Projekt unterstützen. Wäre der Platz nicht besser genützt mit einem grossen Spielplatz der in Balsthal noch fehlt? Als Begegnungsplatz für Jung und Alt. Etwas, das der Allgemeinheit dient.

Simone Schiele

Balsthal, 05.09.2016