Auch dieses Jahr unternahmen die Frauen vom Besuchsdienst der Kirchgemeinde Kulm unter der Leitung von Esther Worbs eine kleine Reise.

Zum Glück war das Wetter wirklich gut, denn die Reise ging in ein besonderes Museum, in das Baummuseum Enea in Rapperswil. Ein wunderschöner Park erwartete uns, und wir durften unter der kundigen Führung einer Landschaftsgärtnerin den Garten erkunden und viel Interessantes zu Pflanzen, Bäumen und Gartengestaltung erfahren. Der Park liegt am Zürichsee. Obschon erst 2010 entstanden, finden sich in ihm Bäume die über 100 Jahre alt sind, sie wurden umgesiedelt, gerettet, weil sie sonst einem Gebäude hätten weichen müssen. Aber auch Kunst hat ihren Platz, so stehen wir unter dem Elefanten, aber es ist gar keiner.

Die Reise ist ein Dankeschön an die Frauen, die das ganze Jahr Menschen in unseren 3 Gemeinden besuchen. Sie hören zu, gehen vielleicht mit jemandem im Alterszentrum ins Kaffee, damit etwas Abwechslung in den Alltag kommt, machen Spaziergänge. Sie führen auch Spielnachmittage durch an denen spielerisch Kontakte geknüpft werden können. Diesen Frauen ein grosses Dankeschön.