Am Samstag, 29. April 2017 von 09.00 – 11.00 Uhr findet ein kleiner Besuchsmorgen in unseren Räumlichkeiten an der Endingerstrasse 15 in Würenlingen statt. Sehen Sie und Ihre Kinder sich ungeniert um und fragen Sie unseren ausgebildeten Spielgruppenleiterinnen Löcher in den Bauch. Auch die beiden Leiterinnen der Walderlebnisgruppen werden anwesend sein und sehr gerne Ihre Fragen beantworten. Die Kinder dürfen alles ausprobieren, spielen und vielleicht machen sie auch gleich schon neue Bekanntschaften.

Unsere engagierten und motivierten Spielgruppenleiterinnen freuen sich darauf, Ihrem Kind eine wunderbare Erfahrung mit auf seinen Lebensweg zu geben.

Nutzen Sie die Anwesenheit unserer Verantwortlichen für die Gruppeneinteilung (Frau Marion Attinger) und melden Sie Ihr Kind gleich bei uns in der Spielgruppe Wunderchnäuel an.

Weitere Informationen unter www.sg-wuerenlingen.ch oder bei Marion Attinger Telefon 056 406 45 60

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.