Pistenverlängerungen am Flughafen Kloten führen zu massiver Lärmzunahme.

Gemäss Entwurf SIL 2 (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt) sollen die Pisten 10/28 und 14/32 ausgebaut werden. Sie führen unweigerlich zu einer Kapazitätssteigerung und damit zu einer spürbaren Mehrbelastung der Bevölkerung in Sachen Lärm und Luftqualität. Neue Studien des Bundes sagen ein massives Wachstum der Landesflughäfen voraus. Die Passagierzahlen sollen bis 2040 um bis zu 70 Prozent steigen. 100‘000 Passagiere pro Tag zählte man schon diesen Sommer im Flughafen Kloten in den Spitzenzeiten. Die Anliegen der Bewohner in den Gemeinden um den Flughafen, die sich gegen weitere Pistenausbauten wehren, sind verständlich. Gleichwohl will die Swiss zur Erhöhung ihres Profits ihre Kurzstrecken-Destinationen weiter ausbauen. Ab Februar 2017 wird beispielsweise ein neuer Linienflug, Zürich – Sion für 75 Franken angeboten. Wenig Freude an solchen Plänen haben Umweltverbände als auch Steuerzahler, fragt man sich doch, wozu denn die NEAT gebaut wurde.

In Wettingen soll in den kommenden Jahren das neue Sportzentrum mit einem Aufwand von 47 Millionen Franken gebaut werden. Heute muss man sich fragen, ob sich diese Investition noch lohnt, wenn die Besucher des Freibades laufend von startenden Flugzeugen belärmt werden, wo man sich doch Erholung erhofft hat.

In den vergangenen Tagen haben viele Liegenschaftsbesitzer vom Flughafen Zürich Post erhalten. Im Jahre 2000 hatten diese Hauseigentümer Gelegenheit, aufgrund übermässigen Fluglärms eine Minderwertsentschädigung geltend zu machen. Nach langen 16 Jahren hat das Bundesgericht nun entschieden, dass für Liegenschaften, die nach 1961 erworben wurden, keine Entschädigung geschuldet sei. Ausserdem müsse ein schwerer Liegenschaftsminderwert eingetreten und die Fluglärmbelastung übermässig sein. Aus diesen Gründen kommt für die meisten Hausbesitzer nur noch ein Rückzug ihrer Forderung in Frage.

Die BDP Wettingen befürchtet, dass im Ostaargau, der durch die neue Planung der Flugrouten massiv belastet wird, die Immobilienpreise fallen werden. Sie hat daher in dieser Angelegenheit einen parlamentarischen Vorstoss eingereicht, dass alle betroffenen Gemeinden in der Region etwas gegen die Verschlechterung der Lebenssituation ihrer Bewohner unternehmen.

Auch die Vereinigung für erträglichen Fluglärm Sektion Baden – Wettingen, der nebst Privatpersonen auch mehrere Gemeinden angehören, engagiert sich seit Jahren gegen eine massive Zunahme des Flugverkehrs. Im Einladungsschreiben zur nächsten GV vom 18. November schreibt sie, dass man sich der verheerenden Auswirkungen der Verlegungen der Flugrouten beim Start nach Westen nicht bewusst sei. Die Piste 10/28, die verlängert werden soll, liege direkt auf der Achse Baden – Wettingen – Würenlos. Die Organisation ist auch Mitglied des Dachverbandes Fluglärmschutz, dem diverse Vereinigungen vom Norden, Osten und Westen des Flughafens angehören. Gemeinsam erwartet man nun, dass sich auch die Kantonsregierungen gegen die Ausbaupläne engagieren.

VefeF-Co-Präsident Armin Zimmermann