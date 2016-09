Powerman in Zofingen

Silber für Dani Waldmeier Münchwilen

Nach 7 Std. 32 Min. 29 Sek. lief Dani Waldmeier am Sonntag glücklich in die grosse Arena des Powerman in Zofingen ein.

Bereits auf der ersten Laufstrecke von 10 km zeichnete sich ein harter Kampf in der Kategorie M45 Open ab. Waldmeier fuhr als dritter auf die 150 km Radstrecke aber dicht verfolgt von weiteren Konkurrenten. Nach 2 Runden (100 km) konnte er zum zweit platzierten Engländer aufschliessen. Auf den abschliessenden 50 km konnte sich keiner der Beiden absetzen. Die letzte Laufstrecke (30 km) musste über die Podestplätze entscheiden. In der ersten Runde auf den Heitern, dem Hausberg von Zofingen, konnte sich Waldmeier von seinen engsten Verfolger lösen und näherte sich sogar bis auf wenige Sekunden an den führenden deutschen Werner Ruf. Auf der zweiten Runde drehte der Deutsche nochmals auf und Dani Waldmeier verteidigte seinen zweiten Platz souverän.

Die drei Podestplätze teilten sich: Sieger Werner Ruf Deutschland 3 Min. 53 Sek. vor Dani Waldmeier und 9 Min. 53 Sek. vor dem Engländer Ronald Mcwilliam.

Am Abend, anlässlich der Rangverkündigung im Stadtsaal von Zofingen, wurden 6 Athleten in den „Jubilee - Club“ aufgenommen. Eine Ehrung für 10 Teilnahmen am Powermann in Zofingen. Auch Dani Waldmeier durfte diese Ehrung entgegen nehmen. Unwahrscheinlich welche Leistungskonstanz der Münchwiler in diesen Jahren erbracht hat. 2006 Rang 11, 2008 Rang 12. Die folgenden 8 Teilnahmen immer auf dem Podest!!! Sieg im 2014, 2. Rang 2011, 2016 und 3. Rang 2009, 2012, 2013, 2015.

Den laufbegeisterte Sportler die von seiner grossen Lauferfahrung profitieren möchten, bietet Dani Waldmeier gratis einen Laufevent (ca.1.5 Std.) an. Der nächste findet bereits am Donnerstag, 15. Sept. 18.30h in seinem Sportgeschäft Wernli Sport Hauptstrasse 32 in Frick statt. Nähere Angaben finden sie auch unter www.wernli-sport.ch/news

Text rms