Amteipräsident Hans Marti durfte bei der Nominationsversammlung der SVP Bucheggberg-Wasseramt elf Kandidaten und viele Delegierte aus den Ortsparteien begrüssen. Die Nomination wurde von Nationalrat Walter Wobmann geleitet. Er strich heraus, wie wichtig die kommenden Kantonsratswahlen sind und welchen hohen Stellenwert sie in unserem direktdemokratischen System haben.

Als Verantwortlicher für die Kandidatensuche hat Hans Marti ganze Arbeit geleistet. Die Liste der SVP weist in vielerlei Hinsicht einen guten und ausgewogenen Mix auf. Es sind sowohl reife Semester, wie auch junge Kräfte unter den elf Kandidaten die für den Kantonsrat bereit sind. Auch beruflich ist von der Kauffrau über die Hausfrau bis zum Landwirt und Juristen eine breite Palette vorhanden. Entsprechend zuversichtlich sind die Ziele der Amteipartei. Die vier bisherigen Mandate sollen durch ein fünftes ergänzt und sogar ein sechstes ins Auge gefasst werden.

Walter Wobman bat die zwei Frauen und neun Männer sich kurz vorzustellen. Die bisherigen Kantonsräte Hans Marti (Biberist), Hugo Schumacher (Luterbach) und Manfred Küng (Kriegstetten) legten Rechenschaft über ihre bisherige Tätigkeit im Kantonsrat ab. Die neuen Kandidaten Jessica Smith (Deitingen), Sylvia Stöckli (Lüterswil), Kevin Kunz (Deitingen), Pascal Jacomet (Luterbach), Adrian Läng (Horriwil), Rémy Wyssmann (Kriegstetten), Markus Dick (Biberist) und Urs Rutschmann (Luterbach) legten dar, wieso sie sich für die Kantonsratswahl zur Verfügung stellen.

Nach dieser Vorstellungsrunde wurden die Kandidaten durch die Versammlung einstimmig und mit viel Applaus für die Kantonsratswahl 2017 nominiert.

Nationalrat Walter Wobmann wies noch einmal darauf hin, wie wichtig die Stärkung der SVP für den Erhalt der direkten Demokratie ist. Die Wahlen werden immer mehr zu einer der wichtigsten Abstimmungen. Es geht dabei um die Frage, ob die Schweiz weiterhin die direkte Demokratie beibehalte oder auf dem Altar der Integration in die EU sämtliche Selbstbestimmung aufgeben will. Wer das bewährte direktdemokratische System der Schweiz wirksam beibehalten will, muss auf allen Ebenen - ob Gemeinde, Kanton oder Bund - mehr SVP wählen.