Schon seit bald 10 Jahren bietet der Landfrauenverein Frick/Oeschgen unter der Leitung von Heinz Mangold den Flechtkurs in Frick an. Zwischen sechs bis zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen besuchen jeweils den Kurs im Herbst im Werkraum im Schulhaus 57 in Frick. Heinz Mangold aus Wegenstetten ist ein kompetenter und beliebter Kursleiter, welcher sein Handwerk den Schülern immer wieder mit viel Geduld und Können näher bringt. Dabei sorgt er auch immer für gutes und genügend Material. Einige der Kursteilnehmerinnen sorgen an den Kursabenden mit köstlichem Gebäck und Tee auch für das leibliche Wohl. So hat sich eine eingespielte Kursgemeinschaft gebildet, welche schon sehr viele schöne Körbe geflechtet hat und die Flechtkurse nicht mehr missen möchte. Trotzdem hat es auch immer wieder Platz für einen oder zwei neue Teilnehmer. (hau)