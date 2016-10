Dies am Samstag, den 15. Oktober 2016. Der Blick von uns bis ins Aargauische und ins Südbadische, dann auch der Blick in unsere Kantonshauptstadt Liestal. Und man staune, sogar die Kühe weiden noch auf der Wiese. So langsam verfärben sich die Blätter, auch die Raben geniessen dieses Wetter. Der Herbstanfang war bei uns am 22. September 2016, am 21. Dezember 2016 haben wir dann den Winteranfang, so kann man es lesen. Und was will man noch, wenn es hat ein Wetter wie heute bei uns in Frenkendorf.