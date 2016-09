In der Projektwoche der Bezirksschule Brugg wurden von den Klassen 4b und 4c Kurzfilme gedreht mit dem Ziel, dass der eigene Kurzfilm am „One Minute Festival 2017“ gekrönt wird. Doch kann in einer Woche überhaupt ein ganzer Film entstehen?

Bevor die beiden Klassen mit ihren eigenen Kurzfilmen starteten, wurden sie vom Regisseur J. Garcia in das Thema „Kurzfilm“ eingeführt. Gleich danach begannen sie, in ihren zuvor gebildeten Gruppen Ideen zu sammeln und daraus ein Drehbuch zu formen. Nachdem ihnen am Nachmittag die Kameratechnik nähergebracht wurde, starteten sie am nächsten Tag damit, die ersten Szenen ihrer Kurzfilme mit den iPads aufzunehmen. Voller Elan machten sich die Schülerinnen und Schüler ans Drehen der ersten Sequenzen. Was einfach aussah, entpuppte sich als ziemlich anspruchsvoll und aufwendig. Doch mit etwas Übung und der Hilfe von Herrn Garcia gelangen die Aufnahmen immer besser. Fleissig wurde gefilmt, angeschaut, gelöscht und falls nötig wiederholt.

Aufnehmen und Filmen war aber erst der Anfang: Nun ging es darum, das Gefilmte zu einem Kurzfilm zusammenzusetzen. Die einzelnen Szenen wurden mit iMovie geschnitten, gekürzt und zu einem einminütigen Film zusammengefügt. Zur Nachbearbeitung gehörten auch das Unterlegen mit Musik und das Einfügen von Spezialeffekten oder kurzen Texten.

Um noch eine andere Art von Filmen kennenzulernen, versuchten sich die Schülerinnen und Schüler am Freitagmorgen mit dem Programm Stop-Motion. Sie schossen Fotos von Gegenständen oder Personen in verschiedenen Positionen, welche sie danach zu einem Video zusammenstellten.

Als Höhepunkt und Abschluss der Woche trafen sich die beiden Klassen, um gemeinsam die fertigen „One Minute Filme“ anzuschauen. Die Themenwahl fiel ganz unterschiedlich aus. Der beste Film wird sogar für das „One Minute Festival 2017“ eingesandt. „Ich fand die Woche sehr spannend und abwechslungsreich“, meinte Lynette bei der Feedbackrunde am Schluss der Woche. Den zufriedenen Gesichtern im Raum entnahm man, dass sie nicht die Einzige war, die so dachte.

Ein Artikel von Debora Frei und Lea Hagenunger, Klasse 4b