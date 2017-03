Am Samstag den 18. März findet in der reformierten Kirche Lostorf um 19.00 Uhr das traditionelle Jahreskonzert der Ensembles Flötissimo, Rondo Allegro und Trio statt. Die Musikerinnen laden die Bevölkerung herzlich ein zu einem abwechslungsreichen Spaziergang durch die Welt der Blockflötenmusik. Unter der Leitung von Franziska Scherer, Barbara Bonjour und Ruth Bachofner geht es in flottem Tempo musikalisch durch unterschiedliche Stilrichtungen, Zeiten und Weltgegenden.

Anschliessend sind die Besucherinnen und Besucher herzlich zum Apéro eingeladen.

Der Eintritt ist frei / Kollekte