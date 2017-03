Auch dieses Jahr feierte die Kinderkrippe Wallbach die fünfte Jahreszeit tatkräftig mit. Die Kinder durften gemeinsam mit dem Betreuungsteam der Kinderkrippe Wallbach in die kunterbunte Fasnachtszeit eintauchen und ebenso spannende wie kreative Momente erleben und selber mitgestalten.

Im täglichen Ritual wurde jeweils fleissig mit selber gebastelten Instrumenten musiziert und laut mitgesungen. Durch viele kreative Ideen der Erzieherinnen entstanden auch diesmal tolle Dekorationen wie; die Fasnachtsgesichter auf Pappteller, Clowns aus Muffin-Förmchen mit bunten Gesichtern oder auch ganze Waggise auf Packpapier mit den Umrissen der anwesenden Kindern, welche dann mit Bastelmaterialien kreativ verkleidet wurden.

Zudem haben sich die Kinder durch ihre Kostüme in die unterschiedlichsten Fantasiefiguren verwandelt und wurden bunt geschminkt oder es wurde ein farbenfrohes Zvieri mit eingefärbtem Joghurt serviert und mit Genuss verputzt. Spaziergänge mit Verkleidungen und bunten Konfettis in den Taschen, standen in dieser Zeit ebenfalls auf dem Programm.

Aber als ganz grosses Highlight stand in diesem Jahr die erstmalige Teilnahme am Fasnachtsumzug am Dienstag in Möhlin auf dem Programm. Bepackt mit vielen Konfettis und Süssigkeiten ging eine kleine Gruppe mit dem Bus und Zug nach Möhlin, um dort am Umzug mitzulaufen. Die anwesenden Kinder hatten sichtlich Spass; sie liessen Konfettis fliegen, tanzten zu den Klängen der vorneweg gehenden Guggenmusik und verschenkten mit grosser Freude die Süssigkeiten an die begeisterten Zuschauer am Strassenrand. Zum Abschluss des Umzuges meinte es das Wetter zwar nicht mehr so gut und alle kamen schlussendlich glücklich, aber völlig durchnässt wieder in der Krippe an und mussten sich mit einem feinen warmen Kakao wieder aufwärmen. Trotz des Regens konnte die Kinderkrippe Wallbach viele schöne Erinnerungen an den Umzug mitnehmen und die Kinder werden noch lange davon erzählen.





Durch das abwechslungsreiche und kreative Programm, konnten die Erzieherinnen der Kinderkrippe Wallbach den Kindern, die mit grosser Begeisterung daran mitwirkten, wieder eine ganz besondere Fasnachtszeit ermöglichen.

Ramona Marbot