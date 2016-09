«Ein grosses Stück Arbeit liegt hinter Ihnen»

Die Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau überreichte 197 Diplome

Am vergangen Dienstag, 13. September 2016, konnten an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau (HFGS) 197 Absolventinnen und Absolventen diplomiert werden. 99 Studierende im Bildungsgang Pflege HF, 58 Studierende im Bildungsgang Sozialpädagogik HF und 40 Studierende im Bildungsgang Operationstechnik HF schlossen ihr Studium an der HFGS ab. In feierlicher Stimmung überreichten Regierungsrat Alex Hürzeler und die Präsidentin der Schulkommission, Theres Lepori, den Absolventinnen und Absolventen in der Sporthalle Schachen Aarau ihr Diplom.

«In den letzten Jahren haben Sie sich an der HFGS das nötige Fachwissen und Können angeeignet, um in der Berufswelt in den Bereichen Pflege, Sozialpädagogik oder Operationstechnik Fuss zu fassen», meinte Regierungsrat Alex Hürzeler in seinem Grusswort. Er wies darauf hin, dass nebst dem grundsätzlichen Interesse am Menschen Ausdauer, Biss, Motivation, Leistungsbereitschaft, Präzision und Hingabe für den gewählten Beruf gefragt seien und ergänzte: «Sie dürfen deshalb heute zu Recht stolz auf sich und auf das sein, was Sie erreicht haben. Dieses Diplom kann Ihnen niemand mehr wegnehmen und es weist Sie ab heute als eidgenössisch anerkannte diplomierte Fachfrauen/Fachmänner im Bereich Pflege, Sozialpädagogik oder Operationstechnik aus. Zu diesem tollen Erfolg gratuliere ich Ihnen herzlich!»

Gross war die Freude bei den Diplomandinnen und Diplomanden, als sie von Alex Hürzeler und von Theres Lepori das Diplom überreicht erhielten. Theres Lepori, meinte bei der Übergabe: «Es ist für mich eine grosse Freude, Sie nun ziehen zu lassen.»

Tragen Sie sich und ihrer Zeit Sorge«Heute und in Zukunft werden Ihnen Menschen im Sozial- und Gesundheitsbereich anvertraut sein, Menschen die es erwarten und darauf vertrauen, fair, gerecht und professionell begleitet und unterstützt zu werden», meinte Rektor Werner Mathis in seiner Begrüssung. Der Rektor gab sich überzeugt, dass die Berufsleute nach den Jahren der intensiven Auseinandersetzung in Theorie und Praxis in ihren Arbeitsfeldern in der Pflege, Operationstechnik oder Sozialpädagogik die nötigen Kompetenzen mitbringen und dass sie den Herausforderungen im Berufsfeld gewachsen sein werden. Er ergänzte: «Das Reich der Zeit, das gestalten Sie ganz alleine – Tragen Sie Ihrer Zeit und Ihnen Sorge.» Durch den Abend führte die Journalistin Olivia Gähwiler und musikalisch wurde die Feier durch die Band Mixit begleitet.