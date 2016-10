Hanging around – turning in

Alltägliches aus Draht, spielerisch und auf künstlerisch hohem Niveau lässt Patricia Brunner Charakterzüge und Lebenssituationen in liebenswerten, filigranen Objekten aufleben. In ihrer ruhigen Art nimmt sie feinfühlig kleinste Details und Geschehnisse aus ihrem Umfeld wahr. Mit viel Humor und spitzbübischer Ironie lässt sie diese Beobachtungen in ihre Werke einfliessen. Es entstehen Geschichten mit tiefem Ein-blick in tägliche Marotten. Gekonnt und stimmig in Farb- und Formgebung, setzt sie dabei uns bestens vertraute Gegenstände feinsinnig in Szene. Fasziniert von der Lebensfreude und der Zufriedenheit, die von den Arbeiten ausgehen, verweilt der Betrachter gerne davor und erkennt sich mit einem Schmunzeln in der einen oder anderen Handlung selbst wieder. Saajid Zandolini beschäftigt sich vor allem mit Übergängen. In seinen Landschaften verschmilzt der Horizont mit den Wahrneh-mungen und der Leere im Hintergrund. Über den Bildern schwebt ein zarter Schleier, der das Gesehene verschwommen und unscharf erscheinen lässt. Saajid Zandolini interessiert nicht die formale Klarheit, er möchte unsere Aufmerksamkeit auf diese Weise auf das „Dahinter der Dinge“ lenken. Seine Werke vermitteln existente Abbil-der der Wirklichkeit, obwohl sie im Atelier entstehen. Diese andersartige Sicht ermög-licht dem Betrachter das Erlebnis von Grenzerfahrungen. Bewusst spricht der Künstler das Innere, den Geist der Menschen an. Wer es zulassen mag, nimmt die meditativen Energien wahr, die von den Bildern ausgehen.

Zwei Künstler, zwei Freunde, ein Atelier. Eine Ausstellung voller Gegensätze, Leichtigkeit, Stille, Lebensfreude, Eigenwilligkeit und Kreativität.

Vernissage Freitag, 28. Oktober 2016, 19 Uhr

Ausstellung 29. Oktober bis 20. November 2016

Öffnungszeiten Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Die Kunstschaffenden sind Sonntags anwesend

Musikalischer Event Sonntag, 6. November 2016, 11.30 Uhr

Auftritt des erfolgreichen Newcomer Duos „MAREY“ – bekannt aus „Die grössten Schweizer Talente“

www.mareymusic.ch

Sprützehüsli, Kunst und Kultur

Hauptstrasse 32, 4104 Oberwil/BL

www.spruetzehuesli.ch