SVP Kandidaten danken für interessante Gespräche mit der Bevölkerung



Die beiden Grossratskandidaten Désirée Stutz und Peter Durst haben an den Bahnhöfen Möhlin, Rheinfelden und Kaiseraugst rund 200kg leckere Fricktaler Äpfel an die Bevölkerung verteilt. Ziel war es, mit potentiellen Wählerin in Kontakt zu treten und auf die Wichtigkeit der Teilnahme an den Regierungs- und Grossratswahlen vom 23. Oktober 2016 hinzuweisen. Am Bahnhof Kaiseraugst wurden die Grossratskandidaten zudem vom Ortsparteipräsidenten Jean Frey unterstützt.



An den Standaktionen haben sich einige interessante Gespräche ergeben, für die wir uns bei der Bevölkerung herzlich bedanken.



Désirée Stutz und Peter Durst