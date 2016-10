Eine erwartungsvolle Schar fand sich am frühen Mittwochmorgen des 19. Oktobers auf dem Bahnhof Killwangen ein, um die Monatswanderung in Angriff zu nehmen. Angesagt war eine Wanderung in den Aargauer Jura. Zuerst fuhr man mit der S12 nach Brugg und von dort mit dem Postauto bis zur Bürersteig Passhöhe. Hier stieg man aus und machte sich an den Aufstieg Richtung Bürerhorn. Als erstes packten alle Wanderinnen und Wanderer ihren Regenschutz aus, weil ein leichter Regen eingesetzt hatte. Nach gut 250 Metern aufwärts ging es geradeaus weiter zur Rotbergegg wo man eine prächtige Aussicht geniessen konnte. Dann folgte ein steiler Abstieg über hohe Treppenstufen, der allen etwas in die Knie fuhr. Nachdem alle den Abstieg, es waren etwas über zweihundert Stufen, bewältigt hatten, wanderte man weiter Richtung Schmidberger Rebberg, wo eine Weindegustation eingeplant war. Inzwischen hatte auch die Sonne den Nebel verdrängt und es wurde angenehm warm. Auf dem Schmidberg angekommen wurde die Wanderschar begrüsst von Alt-Grossrat und Alt-Gemeindeammann von Böttstein, Fritz Ringele. In einer launischen Ansprache erzählte er einige Anekdoten aus seinem Leben. Nach einem leicht süssen Riesling-Silvaner und einem spritzigen Rosé, wanderte man hinunter ins Dorf Böttstein. Im Restaurant Burestübli liess man sich etwas später nieder zur Mittagsrast. Hier konnte man zum Essen dann auch noch den feinen Blauburgunder probieren. Nach dem Mittagessen standen noch eine Besichtigung der Ölmühle und etwas freier Ausgang auf dem Programm. Während eine Gruppe die Ölmühle anschaute, machte die andere Gruppe einen Besuch im Axpo-Pavillon und anschliessend sass man im Garten vom Schlossrestaurant, bei einem Getränk, noch etwas an der Sonne. Bald war es Zeit, Richtung Postautostation aufzubrechen und von dort gelangte man per Postauto und S-Bahn wieder zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach