Am vergangen Sonntag wurde Pfarrerin Speiser offiziell in ihr Amt als Pfarrerin der reformierten Kirchgemeinde Möhlin eingesetzt. Der feierliche Moment fand in der reformierten Kirche statt, gefolgt von einem fröhlichen Fest auf der Kirchenwiese.

Pfarrerin Christiane Bitterli begrüsste alle Anwesenden und bekräftigte ihre Freude an der künftigen Zusammenarbeit mit Claudia Speiser. Pfrn. Speiser stellte den Gottesdienst unter das Thema „Bewegt durch den einen Geist“ und einem Bibeltext aus dem 1. Korinther 12 - „Ein Leib - viele Glieder“.

Sehr schön illustrierte sie in ihrer Predigt den Text am Beispiel des Tinguely-Brunnens in Basel, dessen viele unterschiedlich Metallteile ein Ganzes bilden und Wasser in alle Richtungen verspritzen, angetrieben von einem unsichtbaren Motor. „S Einzelne bewegt sich im Ganze … und s Ganzi bewegt sich grad wegm Einzelne!“ Pfrn. Speiser betonte, dass unser Kirche-sein hier in Möhlin eingebettet ist in einem grösseren Ganzen und dass es gerade die Vielgestaltigkeit der Mitwirkenden sei, welche die Kirche als Gemeinschaft ausmache. Dabei brauche es ein gutes Gleichgewicht, sowie Freiraum, damit sich viele verschiedene Menschen einbringen können. Kirche sei nicht machbar, sondern muss immer wieder neu er-glaubt werden.

Vizedekanin Pfarrerin Christine Straberg übernahm den offiziellen Teil der Amtseinsetzung im Beisein der Kirchenpflege. Kirchenpflegepräsident Wolfgang Seiring hiess Frau Speiser in seiner Ansprache ebenfalls herzlich willkommen.

Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt von Liedern des reformierten Kirchenchors unter Leitung von Nicola Cumer und Isabel Torres. Nach dem ausgiebigen Apéro vor der Kirche wurde mit einem Mittagessen auf der Kirchenwiese weitergefeiert. Der Frauenverein sorgte für Dessert, die Cevi gestaltete für Kinder und Jugendliche ein tolles Nachmittagsprogramm in ihrem Cevizelt auf der Pfarrhauswiese, das Bazarteam zeigte an ihrem Verkaufsstand die schönen Eigenkreationen und am Fairtrade-Wagen konnten faire Produkte aus aller Welt erstanden werden.

Viele Freiwillige sorgten für einen reibungslosen Verlauf dieses Festes, u.a. für den Auf- und Abbau von Zelten und Partygarnituren, was besonders am Sonntagnachmittag in der Sommerhitze eine schweisstreibende Angelegenheit war. Nicht zu vergessen auch die Jugendlichen vom Projektunterricht, die im Rahmen ihres Praktikums unter Leitung von Patricia Godena und Marc Haberthür Salate für das Fest vorbereiteten und überall mit ihren helfenden Händen zugegen waren. Es war ein bewegtes, gelungenes Fest.