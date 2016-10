Zuhause auftreten ist auch für Musiker ein spezielles emotionales Ereignis. Sonja Huber, die während 26 Jahren in Staufen wohnte, beeindruckte das Publikum im Staufner Zopfhuus mit ihrem stimmungsvollen Vibrafonspiel. Die warme Stimme von Eva Buchmann harmonierte dazu perfekt – das Duo Lottchen bot musikalischer Genuss mit viel Mystik.

Sonja Huber konnte unter den Konzertbesuchern auch ihre immer noch in Staufen wohnenden Eltern, ihren Ehemann und die kleine Tochter sowie ihre Schwestern mit Familien begrüssen. Der Funken der berührenden Klänge sprang rasch auf den ganzen Saal über und führte zu einer vertrauten Atmosphäre.

Die perfekte Harmonie

Die beiden Künstlerinnen spielten tongenau aufeinander abgestimmt und ergänzten sich ideal – musikalisch wie menschlich. Sowohl Sonja Huber als auch Eva Buchmann faszinierten durch ihr äusserst feines Gespür. Sie hörten sich gegenseitig sehr aufmerksam zu und liessen sich zwischendurch auch Luft für eigene Virtuosität oder Mystik. Die sanften Melodien wurden mit temperamentvollen lateinamerikanischen Rhythmen angereichert.

Unterschiede ziehen sich an

Die Kombination von magischem Vibrafonspiel mit warmem Gesang ist selten. Gerade deshalb war die Musik beim von der Kulturkommission organisierten Auftritt des Duo Lottchen besonders berührend. Es ist auch nicht üblich, dass ein Duo aus zwei Musikerinnen besteht, welche weit weg voneinander zuhause sind. Sonja Huber lebt im Aargau und Eva Buchmann bei Köln. «Ich bin stolz, dass unser Duo trotz der räumlichen Distanz so gut funktioniert und eine wunderbare Freundschaft entstand», leitete Sonja Huber den letzten Song eines wunderbaren Abends ein.

