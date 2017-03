Die Mannschaft des FC Inter Widi (FCIW) spielte eine fast perfekte Saison 2016.

In der Meisterschaft der Senioren 40+ des SFS-Bern Jura holte man sich den zweiten Meistertitel. Den ersten Meisterpokal feierte man 2014. Im 2015 musste man sich mit dem guten 3. Rang begnügen. Dazu erreichte man den Cupfinal, den der FC Bundesfinanz klar für sich entschied. Im 2016 fand der FCIW zu alter Stärke zurück. Erneut wurde der Einzug in den Cupfinal realisiert. Am 22. Oktober 2016 begegneten sich auf dem Sportplatz Bodenweid in Bern der FCIW und der SC Huldi+Stucki. In einem intensiven und sehr abwechslungsreichen Match stand es nach der normalen Spielzeit 4:4, ein Penaltyschiessen musste über den Cupsieg entscheiden. Die Dramatik führte Regie, beide Mannschaften zeigten Nerven. Schlussendlich war der SC Huldi+Stucki die glücklichere Elf und gewann 11:10 nach Elfmeterschiessen. Somit musste der FCIW zum zweiten Mal nacheinander den Pokal einem anderen Team überlassen.

In der Meisterschaft 2016 war der FCIW sehr dominant. Von Anfang zeigte er beeindruckende Leistungen. Das Schlussklassement sprach Bände: 14 Spiele, 27 Punkte, 8 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen, Torverhältnis 62 Tore erzielt, 21 Tore erhalten. Obwohl zwischendurch etliche Spieler fehlten, war die Qualität so hoch, dass der umjubelte zweite Meisterschaftstriumph souverän bewerkstelligt werden konnte.

Leider sieht die Situation für den FCIW im 2017 schlechter aus. Wegen Spielermangel kann man an der diesjährigen SFS-Meisterschaft Bern Jura nicht teilnehmen. Man hofft, dass man im nächsten Jahr wieder mehr Spieler zur Verfügung hat und eine Meisterschaftsteilnahme wieder möglich ist. Interessierte Spieler ab 35 Jahren melden sich bitte beim Präsidenten des FCIW unter ferdinand.grichting@bbzsogr.ch

Urs Jordi