Vergangenes Wochenende veranstaltete die Juseso Fricktal in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff Freakhall in Gipf-Oberfrick eine Holi-Party. Holi ist das indische Fest der Farben bei dem sich alle Menschen egal von welchem Geschlecht, Alter oder gesellschaftlichem Status mit buntem Pulver bestreuen. Im spirituellen Bereich vermittelt es die Botschaft vom Triumph des Guten über das Böse.

Am jährlich stattfindenden Event haben rund 50 Jugendliche aus dem ganzen Fricktal teilgenommen. Draußen vor dem Jugendhaus versammelten sich alle Teilnehmer, ausgerüstet mit Päckchen voll farbigem Pulver. Auf los ging es los und jeder warf sein Pulver in die Luft, auf seine Kollegen/-innen oder jemand unbekanntem an. Nach wenigen Minuten waren alle von oben bis unten mit verschiedenen Farben bedeckt, was selbstverständlich auf diversen Fotos und Selfies festgehalten wurde.

JUSESO Fricktal

www.jusesofricktal.ch