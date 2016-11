Am Wochenende vom 19.+20.November fand in Liestal die SKF-Karateschweizermeisterschaft statt. Anina Suter aus Jonen holte sich an den drei Qualifikationsturnieren genug Punkte, um in den Kategorien Team-Kata+Kata einzel (Schattenkampf) für ihr Dojo, das Ken Shi Kai Schwamendingen zu starten. Nachdem die Karatekas im Teamkata alle drei Qualifikationsturniere gewonnen haben, wahr die Hoffnung gross auf den Schweizermeistertitel. Die Mädchen wurden durch ihren Sensei ( Trainer ) Hakki Güldür top auf diesen Wettkampf vorbereitet. Es wurden viele Trainingsstunden und Schweiss in die synchronität, die sehr wichtig ist, investiert. Das hat sich am Schluss ausbezahlt, und die Gruppe konnte den Meistertitel nach Schwamendingen holen. Jetzt stand für Anina Suter noch die Kategorie Kata einzeln bevor. Auch hier zeigte sich, dass sich die Trainingsstunden gelohnt haben. Anina konnte erfolgreich den Schweizermeistertitel vom Jahr 2015 verteidigen, und darf sich auch 2016 wieder über den Titel freuen. Jetzt heisst es wieder fleissig weiter trainieren, denn nach den Schweizermeisterschaften ist vor den Schweizermeisterschaften, und das erste Qualiturnier steht schon bald vor der Tür.