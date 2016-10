Am 20. Oktober 2016 hatte der Gemeinderat Neuenhof bereits zum 19. Mal zum traditionellen Industrieapéro eingeladen. Dieses Jahr trafen sich über 70 Vertreterinnen und Vertreter der Industrie und des Gewerbes von Neuenhof sowie der Gemeindeverwaltung bei der Firma Löwenstein Medical Schweiz AG an der Seestrasse 14b in Neuenhof.

Frau Gemeindeammann Susanne Voser begrüsste die Gäste und betonte die Wichtigkeit des „Networkings“ zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft. Eine gute Zusammenarbeit ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen und ebenfalls förderlich für die gemeinsamen Ziele von Neuenhof. Frau Gemeindeammann Susanne Voser übergab das Wort dem Gastgeber, Herrn Erich Reithaar. Er stellte das Unternehmen näher vor und gewährte den Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf diese Weise einen interessanten Einblick in den Betrieb.

Nach dem „offiziellen“ Teil konnten die Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie und dem Gewerbe von Neuenhof erneut die Gelegenheit wahrnehmen, an einem köstlichen und reichhaltigen Apéro neue Kontakte zu knüpfen sowie die bestehenden Bekanntschaften zu pflegen bzw. zu vertiefen.

An dieser Stelle möchte sich der Gemeinderat Neuenhof nochmals herzlich bei der Firma Löwenstein Medical Schweiz AG für die Gastfreundschaft bedanken. Es ist immer wieder interessant, bei den Neuenhofer Unternehmen auf Besuch zu sein.

Der 20. Industrieapéro wird am Donnerstag, 19. Oktober 2017, 17.30 Uhr, stattfinden.