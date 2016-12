„Chumm mir wänd es Liecht azünde“ mit dem Lied von Peter Räber wurden am 15. und 19. Dezember die beiden Adventsfester im Falkenstein Menziken sowie in der Seniorentagesstätte Villa Herzog feierlich eröffnet.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Entstanden ist die Idee anlässlich der 75 Jahre Falkenstein Jubiläumsfeier. Während der Jubiläums-Zirkuswoche lernten sich die Schüler der 6. Klasse aus Menziken sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Altersresidenz Falkenstein kennen. Wunderbare Freundschaften wurden geknüpft. Zum krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres trafen sich Schüler und Bewohner erneut und sie stellten gemeinsam Papiersterne für die Adventsfenster her. Gegenseitig halfen sich Jung und Alt beim Falten und Kleben der kleinen Kunstwerke. Zudem entstanden, ebenfalls im Teamwork von Bewohnern und Schülern, in der Seniorentagesstätte grosse Flammen aus Ton, welche später mit einem festlich geschmückten Tannäste-Kranz vor dem Adventsfenster arrangiert wurden. Freundlicherweise durfte sich die Altersresidenz Falkenstein beim „Adventsfensterln“ des Wyssweid-Maihusen Quartiers anschliessen. Bei der Eröffnung staunten Jugendliche und Erwachsene gleichermassen über das Endergebnis. Die Adventsfenster, und natürlich alle weiteren fast 24 Fenster im Quartier Wyssweid-Maihusen, leuchten über die kommenden Weihnachtstage in die dunkle Winternacht hinaus. Ein guter Grund, für einmal einen Abendspaziergang zu unternehmen und sich von der Stimmung verzaubern zu lassen.