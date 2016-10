Am Wochenende des 5. und 6. Novembers 2016 findet in Bad Zurzach die erste Fantasy Zurzach statt. Zusammen mit dem Verein Schweizer Phantastikautoren stellen insgesamt sieben Autoren ihre Bücher vor.

Samstags ab 19 Uhr und Sonntags ab 17 Uhr können im Atelier Oechsli in der Schwertgasse in Bad Zurzach den Autoren gelauscht werden. Wer gleich weiterlesen mag, kann seine Eintrittskarte, die pro Abend 5 CHF kostet, gleich auch als Einkaufsgutschein einsetzen und so die fünf Franken beim Buchkauf sparen.