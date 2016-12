Am Informationsanlass „Älter werden in Kestenholz konnten sich Seniorinnen und Senioren Informationen zum Thema Alter holen. Vorgängig haben die Senioren vom Kestenholz eine Informations-Broschüre mit allen wichtigen Themen und Adressen erhalten.

Pro Senectute und die Gemeinde Kestenholz ist das Alter wichtig. Sie haben deshalb zum Anlass „Älter werden in Kestenholz“ eingeladen. „Wir gehen in die Gemeinden um dort die Senioren direkt zu informieren“, sagt Ida Boos, Geschäftsleiterin von Pro Senectute. Je besser jemand informiert ist, umso besser kann für sich selbst gesorgt werden. Zu wissen an wen man sich bei einem Hilfebedarf wenden kann ist vor allem in den schwierigen Lebenssituationen sehr wichtig. Es nahmen 92 Seniorinnen und Senioren, teil.

Am Anlass in Kestenholz wurde über kritischen Lebenssituationen, Geldsorgen, Rechtsfragen und der Gesundheit im Zusammenhang mit dem Alter informiert.

Das Leben kann im Alter schöner werden, leichter wird es nicht. Um gegen unliebsame Eventualitäten gewappnet zu sein, können Seniorinnen und Senioren bei der Pro Senectute Fachstelle für Altersfragen, wertvolle Informationen erhalten. www.so.prosenectute.ch, Telefon 032 626 59 79.

„80% der Beratungsfälle betreffen Geldsorgen. Patricia Klein, Sozialarbeiterin bei Pro Senectute erklärte wie belastend Geldsorgen sein können und welche Hilfemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Sie machte aber auch klar, dass die Vermögensverhältnisse abgeklärt werden und Schenkungen oder Liegenschaftsverkäufe zu Vorzugspreisen angerechnet würden. Die Pro Senectute Beratungen sind für alle Senioren kostenlos und vertraulich.

„Menschen, die zufrieden auf ihr Leben zurückblicken, haben es im Alter leichter“ sagte Ida Boos Waldner, Geschäftsleiterin und Sozialarbeiterin. Das Leben des älteren Menschen werde bestimmt durch die Gesundheit, die finanzielle Lage und die Sozialkontakte. Erfahrungen und Gelassenheit wiegen andere Nachteile auf. Sie munterte die Anwesenden auf, Beziehungen zu pflegen, den Körper zu bewegen, sich den digitalen Anforderungen nicht zu verschliessen aber trotzdem massvoll und vorsichtig zu sein.

„Alter und Recht“, wurde von der Rechtsanwältin Annina Kasser unterbereitet und ging speziell auf den Vorsorgeauftrag ein. So ist es möglich Vertrauenspersonen zu bestimmen, die in persönlichen Belangen, Vermögensangelegenheiten und dem Rechtsverkehr Aufgaben übernehmen können. Pro Senectute hat für diese Regelung einen „Docupass“ zusammengestellt, welcher eine gute Grundlage ist, um alles zu regeln.

Die Informations-Aktion wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kestenholz und Pro Senectute organisiert. Pro Senectute führte diese Aktion als kantonale Koordinationsstelle Alter und im Auftrag des Kantons Solothurn durch. Das Ziel ist die optimale Information der Senioren, damit sie sich selber organisieren können.

Der Anlass wurde musikalisch vom Kinderchor der Musikschule Oensingen-Kestenholz unter der Leitung von Vita von Tümpling umrandet.

Kinderchor am Anlass „Älter werden in Kestenholz „ vom 23.11.2016