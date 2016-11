Ein Brauch wird brüchig, man kennt sich weniger. Ja, so kann man es sagen, eben die neue Zeit. Was heisst schon Dorf von früher und von heute. In der Schweiz leben einfach heute mehr Leute als früher. Dann hat es kaum mehr die Dorfbeiz mit Stammtisch. Man wusste bei einem Glas Bier was so alles lief im Dorf. Nicht nur in der Schweiz, nein so vernimmt man es auch ähnlich von Nachbar Ländern.

Man mache einfach einmal der Versuch und grüsse wild fremde Menschen. Oft kommt der Gruss zurück. Wir erleben es so in Frenkendorf und Füllinsdorf. Und ist man ein wenig aktiv im Leben in einem Dorf, desto mehr Leute kennen einen. Und das Dorf von früher ist auch nicht mehr das Dorf von heute. Man wurde in einem Dorf geboren, hatte die Familie, dann auch die Verwandten und die Nachbarn. Man kannte sich schon als Kind ein wenig. Und heute, ja es hat viele Zugezogene aus allen Herren Ländern. Manche haben kein Problem betreffend Integration, dann andere wiederum schon. Und so sage ich nur dies, wenn man in Vereinen mitmacht, egal, ob im Sport oder auch z.B. in einer Wandergruppe, dies ist einfach eine Möglichkeit. Oder geht zu Veranstaltungen, z.B. bei uns in Frenkendorf der Banntag. Man lernt sich kennen und mit der Zeit auch schätzen. Einfach nur Mut, noch sind unsere guten Sitten nicht ganz verloren. Und mit ein wenig mehr Aktivität von allen Seiten, keine Angst, mit der Zeit ist man kein Fremder mehr. Wir erlebten es einfach als FREMDE so. Ich meine in unseren beiden Dörfern Frenkendorf und Füllinsdorf..

Dieser Kommentar nur, um die Diskussion von vielen anzuregen. Und der Zweck heiligt die Mittel. Ich meine dann nur dies, ein Gruss zu viel kann niemanden schaden, egal, ob von jung oder alt. Einverstanden