Der QV Limmat rechts organisiert wie jedes Jahr im Regi vom 17. - 20. November 2016 das beliebte Kerzenziehen. In der Cafeteria können Zwischenverpflegungen sowie speziell kinderfreundliche Menüs eingenommen werden. Zu günstigen Preisen entstehen aus Wachs kleine farbige Wunderwerke, also auch tolle Weihnachtsgeschenke. Der Erlös geht dieses Jahr an das Zeka (Zentrum für körperbehinderte Kinder) in Baden-Dättwil und an den Dachverein Spielgruppen Baden. Der Anlass findet wie immer im grossen Saal im Regionalen Pflegezentrum Baden statt und zwar am



Do und Fr, 17./18.11.2016 von 09.00 - 20.00 Uhr



Sa, 19.ll.2016 von 10.00 - 20.00 Uhr



So, 20.11.2016 von 10.00 - 18.00 Uhr