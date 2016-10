Bereits zum elften Mal findet der Benefizanlass zu Gunsten der Ausbildung eines Blinden- oder Assistenzhundes in der Auenhalle in Aarau Rohr statt.

Nach der letztjährigen Schlagernacht geht es in diesem Jahr wieder etwas ruhiger zu. Nebst dem Mundharmonikavirtuosen "Harbroli" aus Scherz tritt bereits zum zweiten Mal Das AlpPan-Duo auf und unterstützt so unsere Sammelaktion.

Durchs Programm führt Kiki Mäder, bekannt aus der beliebten Fernsehsendung "Happy Day".

Es würde uns freuen, wenn wir möglichst viele Gäste begrüssen dürften. Der Eintritt ist wie schon in der Vergangenheit frei. Wir bitten jedoch um Spenden für die Ausbildung eines Assistenzhundes. In diesem Jahr möchten wir die Ausbildung von Mikesch finanzieren. Er wird als Behindertenbegleithund für Benito ausgebildet und bekommt keine Unterstützung der öffentlichen Hand (Invalidenversicherung). Benito wird auch am Benefizabend dabei sein und sich und Mikesch den Gästen Vorstellen.

Wann: Samstag, 22. Oktober um 20.00 Uhr, Türöffnung um 19.00 Uhr

Wo: Auenhalle Aarau Rohr, Parkplatz am Rodungsweg, oder auch mit Bus Nr. 2, Haltestelle Gemeindehaus, erreichbar.

Weitere Infos und Flyer unter www.treuehelfer.ch