Firmung im Seelsorgeverband



Komm näher Friede, so haben die Firmanden und die zum Firmgottesdienst versammelte Gemeinde zu Beginn des Festgottesdienstes am 23.10.16 in Eiken gesungen. In seiner Predigt hatte Firmspender Generalvikar Markus Thürig aus Solothurn ausgeführt, dass der Friede im und aus dem Glauben über das menschlich gute Miteinanderauskommen hinaus geht. Mit Frieden im biblischen Sinn ist der umfassende Einklang von Gott, Schöpfung, Menschen und Mitmensch gemeint. Friede meint Heil. Diesem Heil streben die Menschen entgegen mit dem Geist, den die Jugendlichen in diesem Gottesdienst zugesagt bekamen.

Die Firmanden haben sich auch dann sehr in diesen Gottesdienst eingebracht. In einem Anspiel wurde versucht die Leute ins Thema zu bringen. Dazu wurden die Gottesdienst­­besucher eingeladen ihre Hände zu betrachten, die ganz eigenen Lebenslinien anzuschauen. Wie können bei aller Unterschiedlichkeit Menschen zusammenkommen? Die Firmanden hatten eine Antwort. Sie hatten aus Papierhänden Tauben entstehen lassen. Und stellten dann vor was sie unter Frieden verstehen. Die Handtauben symbolisierten, dass Friede in erster Linie ein Geschenk ist – von Gott – denn er ist unser Friede.

Nach der Predigt wurden die Jugendlichen durch Generalvikar Markus Thürig, Kaplan Stefan Wolo Itu, Pastoralassistent Berthold Keßler und Jugendarbeiter Simon Hohler nach ihrem Glauben befragt. Es folgte die Herabsendung des Geistes, die in den Firmakt überleitete. Danach wurde Eucharistie gefeiert. Zur Austeilung der Kommunion sangen die Kirchenchöre von Eiken und Stein Unterwegs in eine neue Welt. Unterstützt wurden die Sängerinnen und Sänger durch den Instrumentalisten und Solisten Patrick Huber mit der Gitarre und dem Cajon, durch Klaus Siebold mit dem Saxophon und durch Julian Schiel am Keyboard. Die musikalische Gestaltung unter der Leitung von Simone Böhler war einfühlsam und schwungvoll zugleich.

Am Ende der Feier dankte Berthold Keßler als Verantwortlicher des Firmteams Cornelia Imboden, Elena Keller und Simon Hohler für ihren tatkräftigen und ideenreichen Einsatz. Allen weiteren Helferinnen und Helfern wurde ebenso gedankt. Hervorgehoben wurde der Einsatz von Anita Imboden und Mike Sawlewicz, die beim Firmweekend für die Küche verantwortlich waren. Nach dem Segen dann sangen die 14 Neugefirmten unterstützt von Michael Küpfer Ein Hoch auf uns. Warum wurde ausgerechnet dieses Lied ausgewählt? Nun das gemeinsam Erlebte der Firmvorbereitung verbindet, sie haben gespürt, dass es etwas gibt, das bleibt. Dieses Bekenntnis der jungen Menschen nimmt die Kirchgemeinde gerne auf und freut sich über einen gemeinsam gelebten Glauben der verschiedenen Generationen.

Berthold Keßler