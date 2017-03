Der Referent Jo Marty ist ein international ausgewiesener Autor, Referent und Experte im Bereich der Komplementärmedizin und der Biochemie nach Dr. Schüssler.

Der Anlass findet in Zusammenarbeit mit der Drogerie Graber am Mittwoch 22. März 2017 in der Gemeindebibliothek Möhlin von 19.00 - ca. 20.30 Uhr statt.

Anmeldungen unter bibliothek@moehlin.ch oder Telefon: 061 855 33 90

info@drogerie-graber.ch oder Telefon: 061 851 11 14





Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben, dafür werden am Abend Kursunterlagen sowie einen Gutschein für Schüssler-Salze abgegeben.